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Στον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα αναφέρθηκε η Τραϊάνα Ανανία, εκφράζοντας την άποψη πως ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι αρνητικό για εκείνον που φεύγει από τη ζωή.

Η ηθοποιός, η οποία είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή στο «J2US», μίλησε τόσο για την απώλειά του όσο και για τον τρόπο με τον οποίο η ίδια αντιλαμβάνεται το τέλος της ζωής. Οι δηλώσεις της προβλήθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Happy Day», μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής.

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Η Τραϊάνα Ανανία σημείωσε ότι η συζήτηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα δεν χρειάζεται να επικεντρώνεται αποκλειστικά στη θλίψη, επισημαίνοντας πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι συμβαίνει μετά τον θάνατο.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανέφερε: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο εγώ πάνω σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι και ο ίδιος δεν θα ήθελε να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, με αυτή τη χροιά της θλίψης που το παρουσιάζουμε. Μπορεί να είναι και καλύτερα ένας άνθρωπος όταν φεύγει. Δεν είναι απαραίτητο ότι δυστυχεί. Εντάξει. Δεν ξέρουμε. Ξέρεις εσύ τι γίνεται μετά θάνατον;» και πρόσθεσε: «Πολλές φορές οι ψυχές επιλέγουν να φύγουν νωρίς».