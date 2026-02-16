Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, καθώς οι συρμοί θα έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται περιορισμένα στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».

Advertisement

Advertisement

Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση τεχνικών έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».