Στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) στην Αττική βρίσκεται πλέον ο σκύλος που επιτέθηκε και σκότωσε τον 2χρονο Λίο στη Ζάκυνθο. Το πίτμπουλ υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν παρουσιάζει μόνιμα στοιχεία επιθετικότητας, ενώ ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, δήλωσε ότι «πρώτη φορά βλέπω σκυλί με τέτοια απάθεια» και αποκάλυψε ότι έχει ήδη λάβει 30 emails από πολίτες που ζητούν να το υιοθετήσουν, ώστε να αποφευχθεί η ευθανασία του.

Το ζώο δεν έφερε τσιπ, γι’ αυτό και με την άφιξή του στο κέντρο εφαρμόστηκε το πλήρες πρωτόκολλο ελέγχων. Όπως προβλέπεται, εξετάζεται για πιθανά προβλήματα υγείας – όπως κατάγματα ή νευρολογικές βλάβες – τα οποία μπορεί να προκαλούν πόνο ή ενόχληση και να συνδέονται με επιθετική συμπεριφορά.

Ο κ. Γουρδομιχάλης τόνισε ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: είτε το σκυλί να κριθεί μη επικίνδυνο, είτε να επιβεβαιωθεί το αντίθετο, κάτι που – όπως είπε – θεωρεί δύσκολο με βάση την εικόνα του ζώου. «Έχουμε περιθάλψει 60.000 αδέσποτα ζώα. Αυτή η απάθεια είναι πρωτόγνωρη. Δεν εκδηλώνει φόβο, χαρά, επιφυλακτικότητα. Είναι ένα τελείως απόμακρο σκυλί, κάτι που μας ανησυχεί», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κακοποίησης.

Για την ασυνήθιστη συμπεριφορά του ζώου, πρόσθεσε ότι το τελικό συμπέρασμα θα αποτυπωθεί στο πόρισμα: «Τα ζώα που έρχονται εδώ συνήθως δείχνουν άγχος, αλλά στη συνέχεια εξοικειώνονται με το προσωπικό. Αυτό δεν αντιδρά καθόλου».

Στο μεταξύ, ο κ. Γουρδομιχάλης ανέφερε ότι το πίτμπουλ ζούσε σε «αυθαίρετο καταφύγιο», υπογραμμίζοντας πως, παρά τον νόμο του 2021 που προέβλεπε εξάμηνη προθεσμία για τη νομιμοποίηση τέτοιων δομών, έχουν δοθεί ήδη πέντε διαδοχικές παρατάσεις και πολλά παράνομα καταφύγια εξακολουθούν να λειτουργούν. Σημείωσε επίσης ότι πολλά ζώα πεθαίνουν κάθε χρόνο σε τέτοιους χώρους από θερμοπληξία και κακές συνθήκες διαβίωσης.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί ευθανασία, ο νόμος απαιτεί η απόφαση να αναρτηθεί δημόσια για 30 ημέρες. Ήδη, όπως είπε, έχουν υποβληθεί 30 αιτήματα υιοθεσίας για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο.

Το ζώο μεταφέρθηκε στο ΔΙΚΕΠΑΖ μετά από αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου, με τον κ. Γουρδομιχάλη να εξηγεί ότι η αποδοχή του έγινε «για λόγους αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης και της υποχρέωσής μας απέναντι στην κοινωνία». Λόγω έλλειψης τσιπ, το σκυλί θεωρείται πλέον ιδιοκτησία του δήμου, ο οποίος και θα λάβει την τελική απόφαση για την τύχη του.

Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ, η επιστημονική ομάδα του κέντρου, σε συνεργασία με επαγγελματία εκπαιδευτή, πραγματοποιεί πλήρη αξιολόγηση. Το πόρισμα που θα προκύψει θα σταλεί στον δήμο Ζακύνθου και θα τεθεί προς απόφαση σε πενταμελή επιτροπή, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Η ανακοίνωση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για τη μεταφορά του σκύλου στο ΔΙΚΕΠΑΖ:

Στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) στο Σχιστό, βρίσκεται από χθες το πρωί ο σκύλος που τραυμάτισε θανάσιμα το δίχρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο.

Η μεταφορά του ζώου στο Κέντρο έγινε ύστερα από σχετικό γραπτό αίτημα του δημάρχου του νησιού Γιώργου Στασινόπουλου, το οποίο και αποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Αν και ο δήμος Ζακύνθου δεν είναι ένας από τους 24 δήμους – μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ, αναλάβαμε την ευθύνη διαχείρισης του ζώου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στη κοινωνία, δεδομένου ότι το ΔΙΚΕΠΑΖ είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για αδέσποτους σκύλους στη χώρα μας, με πολύχρονη εμπειρία, οργάνωση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την ασφαλή διαχείριση ενός σκύλου, που εμπλέκεται σε θανατηφόρα επίθεση εναντίον ανθρώπου.

Το πιτ μπουλ υποβλήθηκε ήδη σε κτηνιατρικές εξετάσεις και θα παρακολουθείται συνεχώς τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ, όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων – συνεργάτη του ΔΙΚΕΠΑΖ.

“Στόχος είναι να αξιολογηθεί αντικειμενικά και υπεύθυνα η κατάσταση του ζώου, να διερευνηθούν οι αιτίες αυτού του τραγικού περιστατικού και να ληφθούν με διαφάνεια όλες οι αποφάσεις για την μελλοντική διαχείριση του ζώου, σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα νόμο”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.