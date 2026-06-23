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Την επιθυμία του για μια αυθεντική σχέση, μακριά από σκοπιμότητες και δημοσιότητα, εξέφρασε ο Τριαντάφυλλος σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό». Ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι ποτέ στην πορεία του δεν επιδίωξε να συνδεθεί ερωτικά με κάποιο πρόσωπο προκειμένου να κερδίσει προβολή ή δημοσιότητα.

«Δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατώ στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μια σχέση ως μέσο δημοσιότητας.

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Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε ότι αν επρόκειτο να κάνει κάτι τέτοιο, θα αφορούσε διεθνείς σταρ όπως η Sharon Stone ή η Jennifer Lopez και όχι πρόσωπα της ελληνικής showbiz.

Ο Τριαντάφυλλος τόνισε πως αυτό που αναζητά σήμερα είναι μια γυναίκα με απλότητα και καλοσύνη. «Η πιο φτωχή και η πιο γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα. Αυτή για μένα είναι επιτυχία», είπε, δίνοντας το δικό του στίγμα για το τι θεωρεί πραγματική ευτυχία στις προσωπικές σχέσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για την απουσία της Ιωάννα Τούνη από τα φετινά MAD Video Music Awards. Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε ποια είναι, με τη δημοσιογράφο να του εξηγεί πως πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές influencers της χώρας.

«Δεν την ξέρω, ποια είναι;» απάντησε αρχικά, ενώ όταν ενημερώθηκε για τη δημοφιλία της, σχολίασε με έκπληξη: «Όπα ρε! Όντως τώρα; Θα με κράξουν… Παιδιά, μπράβο». Στη συνέχεια, προσπαθώντας να καταλάβει το μέγεθος της επιρροής της στα social media, αστειεύτηκε ρωτώντας: «Είναι ο Μέσι του TikTok;».