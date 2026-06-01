Αυξημένη αναμένεται η επιστροφή των εκδρομέων από το απόγευμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, με την Τροχαία να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή τόσο στο εθνικό οδικό δίκτυο όσο και στα λιμάνια, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Η κορύφωση της επιστροφής εκτιμάται ότι θα σημειωθεί τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς αναμένεται να επιστρέψουν τόσο οι εκδρομείς που αναχώρησαν την Παρασκευή όσο και όσοι πραγματοποίησαν μονοήμερες αποδράσεις τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένονται αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρυγα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια και από το Λαύριο 12.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση και για μονοήμερες εξορμήσεις, με δημοφιλείς προορισμούς την Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου καταγράφηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις.

Στο οδικό δίκτυο, η Τροχαία έχει αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σε ισχύ βρίσκεται επίσης η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους οδηγούς να τηρούν τον ΚΟΚ, να αποφεύγουν την επιθετική οδήγηση, να χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας και κράνη και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, τονίζοντας ότι η υπομονή και η προσοχή στον δρόμο είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.