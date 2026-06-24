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Τα στελέχη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων καταγράφουν παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα και οι επικίνδυνοι ελιγμοί, στοχεύοντας στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει αυστηρές χρηματικές ποινές και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για σοβαρές παραβάσεις, με τις κυρώσεις να κλιμακώνονται σε περιπτώσεις υποτροπής.

Ιδιαίτερα αυστηρά αντιμετωπίζονται οι αυτοσχέδιοι αγώνες, οι επιδείξεις ικανότητας και η οδήγηση με πολύ υψηλές ταχύτητες, όπου τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ.

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Για ένα διαφορετικό είδος ελέγχων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους της Αττικής, καθώς η Τροχαία αξιοποιεί όλο και πιο συχνά μεθόδους επιτήρησης που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τους παραβάτες.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής των αρχών, με στόχο τη μείωση των επικίνδυνων παραβάσεων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο από τις κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, με τους αυξημένους ελέγχους επί τω πεδίω άλλα και τη συνεχή τοποθέτηση καμερών στους δρόμους.

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Εκτός, όμως από τις εμφανείς περιπολίες και τα σταθερά μπλόκα της Τροχαίας, οι αρχές διαθέτουν στην φαρέτρα τους ένα ακόμη όπλο για τον εντοπισμό των οδηγών που παραβιάζουν συστηματικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το οποίο μάλιστα πολλοί οδηγοί αγνοούν πλήρως.

Φυσικά, αναφερόμαστε στα λεγόμενα «κρυφά» περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία χρησιμοποιούνται από την Ο.Ε.Π.Τ.Α. (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) και έχουν ως βασική αποστολή τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τους οδηγούς.

Πρόκειται ουσιαστικά για συμβατικά οχήματα που δεν φέρουν εμφανή αστυνομικά διακριτικά και μπορούν να κινούνται ή να σταθμεύουν σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος.

Στο εσωτερικό τους βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας, τα οποία, εξοπλισμένοι με κρίσιμα εργαλεία όπως ραντάρ ταχύτητας και θορυβόμετρα, παρακολουθούν την κυκλοφορία και καταγράφουν παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς, αντικανονικές προσπεράσεις και άλλες συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

Σκοπός τους είναι ουσιαστικά να εντοπίσουν ακριβώς τους οδηγούς που περνούν κάνοντας παραβάσεις από τα εν λόγω σημεία και θεωρούν πως δεν γίνονται έλεγχοι, αυξάνοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και μειώνοντας τα τροχαία ατυχήματα.

Σημειώνεται βέβαια, πως τα σημεία δεν επιλέγονται τυχαία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλύουν τα στοιχεία παραβατικότητας και να εντοπίζουν τους δρόμους όπου καταγράφονται οι περισσότερες επικίνδυνες συμπεριφορές και να κατευθύνουν εκεί τα διαθέσιμα μέσα.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος να βρίσκεται συχνά στο μικροσκόπιο των ελέγχων. Αντίστοιχα, συχνή είναι η παρουσία συμβατικών περιπολικών στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, αλλά και στη Λεωφόρο Συγγρού, τρεις οδικούς άξονες όπου παρατηρούνται συχνά φαινόμενα υπερβολικής ταχύτητας και επικίνδυνης οδήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παραβάσεις που σχετίζονται με υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνους ελιγμούς και συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες αντιμετωπίζονται πλέον με ιδιαίτερη αυστηρότητα από το ισχύον πλαίσιο του ΚΟΚ, με τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις να είναι σημαντικά αυξημένα.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, οι παραβάσεις ταχύτητας ταξινομούνται ανάλογα με την έκταση της υπέρβασης του ορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν η ταχύτητα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο έως και 20 χιλιόμετρα την ώρα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Για υπερβάσεις που ξεπερνούν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο αυξάνεται στα 350 ευρώ, συνοδευόμενο από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις που η υπέρβαση υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο φτάνει τα 700 ευρώ και η στέρηση διπλώματος παρατείνεται στις 60 ημέρες.

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Παράλληλα, για οδηγούς που κινούνται με ταχύτητες άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, άνω των 130 σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή άνω των 120 στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Η βαρύτερη μορφή παράβασης αφορά την οδήγηση με ταχύτητα που ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ και στέρηση της άδειας οδήγησης για διάστημα ενός έτους.

Ακόμη βαρύτερες είναι οι ποινές για μια ακόμη παράβαση που τείνουν να έχουν πολλοί που οδηγούν επιθετικά και αφορά την οδήγηση με σκοπό την επίδειξη ικανότητας ή τον εντυπωσιασμό, καθώς και για τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες.

Ταυτόχρονα, για τους συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς που εγκυμονούν κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού προβλέπονται και εδώ σοβαρά πρόστιμα, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β με το πρόστιμο να είναι στα 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

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Για τις λεγόμενες κόντρες, ο ΚΟΚ ορίζει ρητά ότι οι οδηγοί πρέπει να διπλοσκεφτούν πριν προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες, καθώς οι παραπάνω πρακτικές εμπίπτουν στην κατηγορία Ε4, δηλαδή προβλέπουν πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω παράβαση υπόκειται και στο καθεστώς υποτροπών. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης εντός πενταετίας, το πρόστιμο αυξάνεται στα 4.000 ευρώ και η στέρηση διπλώματος επεκτείνεται στα δύο χρόνια, ενώ σε τρίτη παράβαση μέσα στην ίδια περίοδο προβλέπεται πρόστιμο 8.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερα έτη.

Αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και από το άρθρο 23 του ΚΟΚ, το οποίο ρυθμίζει την ταχύτητα και την απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων.

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Ειδικότερα, και ο ανταγωνισμός στην ταχύτητα με άλλο όχημα στον δρόμο, ακόμη και χωρίς τη μορφή οργανωμένου αγώνα, βρίσκεται στο στόχαστρο του νέου ΚΟΚ, με την εν λόγω παράβαση να τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο, με τις ίδιες κλιμακούμενες ποινές σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης που ισχύουν στην οδήγηση για επίδειξη ή εντυπωσιασμό σε περίπτωση υποτροπής.

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Φυσικά, και η συμμετοχή σε αυτοσχέδιο αγώνα από οδηγούς που αποφασίζουν να κάνουν τους δημόσιους δρόμους προσωπική τους πίστα τιμωρείται βαριά και εμπίπτει στην κατηγορία Ε4, η οποία τιμωρείται και εδώ με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 1 έτος, με τις αντίστοιχες ποινές που αναφέραμε και παραπάνω για ενδεχόμενη υποτροπή.

Παράλληλα, μια ακόμη παράβαση που αντιμετωπίζεται ιδιαιτέρως σκληρά από τον ΚΟΚ αφορά την οδήγηση με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα, η οποία τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο, και έγκειται και αυτή στον νόμο περί υποτροπών

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