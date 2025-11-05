Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ σημειώθηκε λίγο πριν τις 13:45’ το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, στον ανατολικό παράδρομο της Ανθήλης έξω από τη Λαμία.

Το ΙΧ φέρεται να παραβίασε το STOP που βρίσκεται στην έξοδο της αερογέφυρας με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το φορτηγό και να το παρασύρει εκτός δρόμου.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε μία 38χρονη Βελγίδα υπήκοος και ο σκύλος της. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη τής πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας καθώς και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας για τον απεγκλωβισμό της οδηγού και του σκύλου καθώς και για την καταγραφή του συμβάντος και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας.