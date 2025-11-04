Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, στην Κυψέλη και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αριστοτέλους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε περίπου στις 8 το πρωί, όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μια μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 72χρονο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο «Γεννημάτας» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.