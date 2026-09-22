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Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Τρίτης στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, στο νότιο Ρέθυμνο, όταν η τετράτροχη μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.

Ο αναβάτης – ντόπιος σύμφωνα με τις πληροφορίες- φέρεται να καταπλακώθηκε από τη «γουρούνα», με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.

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Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ένας άνδρας, με χρήση φορείου, από δύσβατο σημείο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, πλησίον της περιοχής Πλακιάς, του δήμου Αγίου Βασιλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου #Κρήτης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2026

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, παραδίδοντάς τον δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ, που επίσης έσπευσε επί τόπου.

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.