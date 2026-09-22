Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Τρίτης στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, στο νότιο Ρέθυμνο, όταν η τετράτροχη μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.
Ο αναβάτης – ντόπιος σύμφωνα με τις πληροφορίες- φέρεται να καταπλακώθηκε από τη «γουρούνα», με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, παραδίδοντάς τον δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ, που επίσης έσπευσε επί τόπου.
Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.