Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της χώρας μας με έναν 33χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του στην Πιερία σε τροχαίο δυστύχημα.

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Πιερία, με έναν 33χρονο να χάνει τη ζωή του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 00:30, στο 76ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, ξέφυγε από την πορεία της και ανατράπηκε με τον άνδρα να πέφτει σε αρδευτικό κανάλι.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από αρδευτικό κανάλι, συνεπεία εκτροπής μοτοσυκλέτας, στην Μεθώνη Πιερίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. August 5, 2026

Τον 33χρονο ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις του από το κανάλι η Πυροσβεστική.

Από τη σφοδρή πτώση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.