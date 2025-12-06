Τρομακτικό τροχαίοσημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής λόγω της κακοκαιρίας στη Μαλακάσα, στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού.

Ο οδηγός αυτοκινήτου, όπως αναφέρει το evima.gr υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος που διέσχιζε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.