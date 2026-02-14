Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον Βόλος, στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση της οδού Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του επί της οδού Γαζή. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, στη συνέχεια χτύπησε σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε κατάστημα της περιοχής που στεγάζει φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.

Advertisement

Advertisement

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο φροντιστήριο, καθώς η πρόσοψη του καταστήματος διαλύθηκε, ενώ εκτεταμένες φθορές υπέστησαν και τα σταθμευμένα οχήματα.

Στο Ι.Χ. επέβαιναν ο ενήλικος οδηγός και ο ανήλικος αδελφός του. Αξιοσημείωτο είναι ότι το αυτοκίνητο ήταν μεταχειρισμένο και είχε αγοραστεί μόλις μία ημέρα πριν από το ατύχημα. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και την ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Τα δύο νεαρά άτομα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της οικογένειάς τους.

Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οδηγό πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η περιοχή παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένη, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του οχήματος και η καταγραφή του συμβάντος από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: thenewspaper.gr