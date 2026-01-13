Ιδιαίτερα «τσουχτερό» αποδεικνύεται το πρόστιμο για όλους όσους δεν φορούν ζώνη ασφαλείας εντός των αυτοκινήτων, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στον οδηγό, ο οποίος θα «πληρώσει» και για τους υπόλοιπους.

Αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουν ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας από τον οδηγό και τους επιβάτες μπορεί να γίνει σωτήρια σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για σοβαρό τραυματισμό.

Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων που το αμελούν, με τους οδηγούς να κάνουν ενδεχομένως τα «στραβά μάτια» αδιαφορώντας, ή μη δίνοντας τόση σημασία, σε κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ο νέος αυστηροποιημένος ΚΟΚ έρχεται να βάλει τέλος στην παραπάνω συνήθεια, καθώς η μη συμμόρφωση κρίνεται πλέον απαγορευτική.

«Τσουχτερό πρόστιμο» για μη χρήση ζώνης, βαρύ το τίμημα για τον οδηγό

Σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, ο οδηγός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων του οχήματος, είναι εκείνος που φέρει και την μεγαλύτερη ευθύνη για την χρήση ζώνης από τους υπόλοιπους επιβάτες του ΙΧ.

Εφόσον δεν φοράει ο ίδιος ζώνη, το πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ και παράλληλα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Την ίδια στιγμή, εάν ο συνεπιβάτης δεν φοράει ζώνη, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο σε εκείνον όσο και στον οδηγό, ακόμα και στην περίπτωση που φοράει κανονικά την ζώνη του.

Στην περίπτωση που σε ένα αυτοκίνητο βρίσκονται πέντε άτομα και δεν φοράει κανένας ζώνη, ο οδηγός θα κληθεί να πληρώσει 950 ευρώ, την ώρα που ο κάθε επιβάτης θα τιμωρείται με 150 ευρώ έκαστος. Ακόμα, σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές θα είναι αυστηρότερες για τον οδηγό του οχήματος.

Σχετικά με τα ταξί, ο νέος ΚΟΚ δεν κάνει καμία ειδική αναφορά για τους οδηγούς ή τους επιβάτες στα ταξί, με αποτέλεσμα να ισχύει το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με τα υπόλοιπα ΙΧ. Η μοναδική διαφορά έχει να κάνει με τους οδηγούς των ταξί, καθώς με Κοινή Υπουργική Απόφαση απαλάσσονται από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας αποκλειστικά και μόνο όταν κινούνται εντός της περιμετρικής τους ζώνης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τους επιβάτες.