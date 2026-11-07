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Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό όπου δύο γυναίκες σχολίασαν αρνητικά την επιδερμίδα της, τονίζοντας πως ο χώρος του θεάματος δεν επιτρέπει στις γυναίκες να μεγαλώνουν.

Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του sex symbol, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο τίτλος αυτός κατακτάται προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται από άτομο σε άτομο.

Τέλος, η Βάνα Μπάρμπα παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν δεν είχε βιώσει ποτέ απόρριψη από άνδρες, ενώ εξέφρασε τον φόβο της για το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εμπειρίας σήμερα.

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Για την ηλικία, την ομορφιά και τις απαιτήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια γυναίκα στον χώρο του θεάματος μίλησε η Βάνα Μπάρμπα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ, και μίλησε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα την εικόνα της.

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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός αποκάλυψε ένα περιστατικό που είχε συμβεί την ίδια ημέρα και την έκανε να αισθανθεί άβολα. Όπως περιέγραψε, δύο γυναίκες την πλησίασαν στον δρόμο και σχολίασαν την κατάσταση της επιδερμίδας της.

«Σήμερα με σταμάτησαν δύο κυρίες και με στενοχώρησαν. Μου είπαν να βάλω στο πρόσωπό μου ενυδάτωση και της είπα ότι πλησιάζω τα 60 και αν θέλει να με δει με πλαστικές. Μεγαλώνουμε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και εγώ. Σε εμάς δεν επιτρέπουν να μεγαλώνουμε. Το μεγάλωμα είναι φυσική εξέλιξη. Δεν γίνεται να είσαι πάντα όμορφος», ανέφερε η Βάνα Μπάρμπα.

Τί είπε η Βάνα Μπάρμπα για το στέμμα του sex symbol

Kατά την συζήτηση έγινε κουβέντα και για τον χαρακτηρισμό του sex symbol, με τον οποίο έχει ταυτιστεί η Βάνα Μπάρμπα κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει αυτόν τον τίτλο ως κάτι που μπορεί να παραχωρηθεί από τη μία γυναίκα στην άλλη: «Το στέμμα δεν δίνεται. Όποια μπορεί να το πάρει, θα το πάρει μόνη της. Και εγώ θα την καμαρώσω, θα της αξίζει και θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της. Δεν δίνεται. Όποια μπορεί, το παίρνει αυτούσια».

Βάνα Μπάρμπα: Δε μου είπε όχι ποτέ κανείς άνδρας

Την απήχηση που είχε στους άντρες κατά τα νεότερα χρόνια της περιέγραψε η Βάνα Μπάρμπα, δηλώνοντας πως δεν είχε δεχτεί ποτέ αρνητική απάντηση από κάποιον που την ενδιέφερε.

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τις ερωτικές σχέσεις και παραδέχτηκε πως, ενώ στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπίσει απόρριψη, πλέον θα την προβλημάτιζε αυτό το ενδεχόμενο: «Δεν μου έχει πει ποτέ “όχι” άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;».