Σημαντικές είναι οι εξελίξεις από την σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισαν να πουν ένα ηχηρό όχι στη συνάντηση της Δευτέρας, που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το κλίμα που επικρατεί συνοψίζεται στη φράση που ακούστηκε χαρακτηριστικά μέσα στη συνέλευση:

«Δεν υποχωρούμε – ο διάλογος θα γίνει με τα αιτήματά μας και τα τρακτέρ στα μπλόκα».

Advertisement

Advertisement

Διάλογος μόνο με δεσμεύσεις και λύσεις

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι η πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε διάλογο δεν μπορεί να είναι προσχηματική. Για να υπάρξει συνάντηση, απαιτούνται πρώτα συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ανακοινώσεις μέτρων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με το πέρας της σύσκεψης θα αποσταλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στα αρμόδια υπουργεία έγγραφο 7 – κατά άλλες πηγές 10 – σημείων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα βασικά αιτήματα επιβίωσης του πρωτογενούς τομέα.

Τα βασικά αιτήματα των παραγωγών

-Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν οι αγρότες και οι υπόλοιποι παραγωγοί είναι:

-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο

-Μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος

-Ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος

Advertisement

-Μέτρα στήριξης λόγω χαμηλών εμπορικών τιμών

-Αποζημιώσεις για τις απώλειες από την ευλογιά και τις φυσικές καταστροφές

Όπως τονίζουν, οι απαντήσεις της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν λύσεις, διαφορετικά ο διάλογος δεν έχει νόημα.

Advertisement

«Το τανγκό θέλει δύο» – Το μήνυμα Αλειφτήρα

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, έδωσε το στίγμα της σύσκεψης.

«Συνεδριάζει σήμερα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να αποφασίσουμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε εδώ και 14 ημέρες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματα που θα αποσταλούν στον πρωθυπουργό είναι πανελλαδικά και όχι τοπικά.

«Απαιτούμε απαντήσεις πάνω στα αιτήματά μας για να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για διάλογο. Όπως λέει και η παροιμία, για το τανγκό χρειάζονται δύο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως χωρίς ανακοινώσεις συγκεκριμένων μέτρων δεν μπορεί να γίνει συνάντηση.

Advertisement

Αλιείς: «Δεν πάμε στο Μαξίμου για δημόσιες σχέσεις»

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο μίλησε ο πρόεδρος των αλιέων Βόλου και Μαγνησίας, Παναγιώτης Περάκης, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση του κλάδου, ειδικά στη Θεσσαλία.

«Αν δεν δοθούν αυτά που ζητάμε, δεν καθόμαστε στο τραπέζι. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε για τσάι, ούτε για φιλίες, ούτε για δημόσιες σχέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης.

Μελισσοκόμοι: «Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής»

Το «παρών» στη σύσκεψη δίνουν και οι μελισσοκόμοι. Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος υπογράμμισε ότι ο κλάδος τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής.

Advertisement

«Είμαστε εδώ για να παλέψουμε μαζί με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς», σημείωσε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο αγώνας θα είναι νικηφόρος.

Advertisement

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν οι αγρότες κέρδισαν σημαντικές κατακτήσεις μέσα από κινητοποιήσεις, στέλνοντας μήνυμα ενότητας:

«Είμαστε όλοι μία γροθιά».

Προειδοποίηση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί από όλη τη χώρα συντονίζουν τη δράση τους, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν άμεσες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν.

Advertisement