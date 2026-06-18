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Την αλήθεια για τον χωρισμό του από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, απαντώντας σε ερωτήματα των followers του στο YouTube. Ο παρουσιαστής διευκρίνισε πως η σχέση τους ολοκληρώθηκε ήρεμα, μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, επειδή είχαν διαφορετικές προτεραιότητες, αλλά ο ίδιος δήλωσε πως κρατά μόνο τις καλές στιγμές.

Η εξομολόγηση του Κωνσταντίνου Βασάλου

«Μετά από έξι χρόνια ο καθένας διάλεξε μια άλλη πορεία που ήθελε. Χωρίσαμε ανώδυνα, χωρίς τσακωμούς, εντάσεις κτλ. Βγήκαμε, μιλήσαμε, τα είπαμε, καταλάβαμε ότι ο καθένας θέλει άλλα πράγματα στη ζωή του τη συγκεκριμένη τότε περίοδο και είπαμε να το αφήσουμε.

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Αλλά όλα καλά, με την Ευρυδίκη μιλάω ακόμα. Την αγαπώ γιατί έχει περάσει και από τη ζωή μου, έξι χρόνια ήμασταν μαζί… Δεν έχω κανένα παράπονο από αυτήν. Αυτή από εμένα μπορεί να έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.