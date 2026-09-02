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Στην Πάρο βρέθηκε τον Ιούλιο η Ολυμπία Χοψονίδου, όπου ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της.

Για τις εμφανίσεις της στην παραλία επέλεξε ένα γαλάζιο μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα ψάθινο καπέλο με έντονες πτυχώσεις, διακριτικές κάθετες ρίγες σε σκούρες αποχρώσεις και υφασμάτινο τελείωμα.

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Ολυμπία Χοψονίδου

Ολυμπία Χοψονίδου

Η πρώην Σταρ Ελλάς ταξίδεψε στο κυκλαδίτικο νησί μέσα στον Ιούλιο μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Σπανούλη, και τα έξι παιδιά τους. Η οικογενειακή απόδραση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων του Βασίλη Σπανούλη με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.

Βασίλης Σπανούλης με τις κόρες του

Βασίλης Σπανούλης

Όπως μαρτυρούν και τα στιγμιότυπα, η οικογένεια πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές, απολαμβάνοντας τις παραλίες και το καλοκαιρινό τοπίο της Πάρου.