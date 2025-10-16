Πεντακόσια περίπου πρόβατα κατάφεραν να κλέψουν άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες από κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κλειδί της Ημαθίας.

Το γεγονός έγινε γνωστό μετά από την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές από 44χρονο κτηνοτρόφο που δήλωσε πως το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου άγνωστοι παραβίασαν την κεντρική πύλη της κτηνοτροφικής μονάδας του και κατάφεραν, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, να κλέψουν τα πεντακόσια, από τα επτακόσια πρόβατα που βρισκόταν στη μονάδα, τα οποία όπως διαπίστωσε εκ των υστέρων ο κτηνοτρόφος, νοσούσαν από ευλογιά .

Την ίδια νύχτα, όπως καταγγέλθηκε, από παρακείμενη μονάδα της περιοχής κλάπηκαν άλλα 100 πρόβατα.

Το γεγονός διερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ