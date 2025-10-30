Για τις δραματικές στιγμές που έζησε ο 13χρονος γιος του το βράδυ του Σαββάτου όταν έπεσε θύμα επίθεσης στο Μοσχάτο μίλησε ο πατέρας του ανήλικου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη 6 ανηλίκων ηλικίας 14 και 15 ετών.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 και ενώ ήμουν εκτός Αθηνών με καλεί ο γιος και μου λέει “με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;”. Εγώ του είπα “σε βλέπω στο GPS μείνε εκεί που είσαι”».

Όπως είπε ο πατέρας του ανήλικου, «το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε» ενώ συμπλήρωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν «ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε “σε μένα το λες αυτό, θα δει τι θα συμβεί” αν και το παιδί του είπε ότι “δεν το είπα για σένα”».

Ερωτηθείς για το πώς αντέδρασε το παιδί του, ο πατέρας του απάντησε «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε καθένα μου είπε μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια με χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα».

Κατά τον πατέρα του ανήλικου «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της Κυριακής (26/10), στην περιοχή του Μοσχάτου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους. Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.