Τη διάρρηξη σε ταξιδιωτικό γραφείο στην Καλαμάτα απεικονίζει βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το ΕΡΤNews.

Οι τρεις διαρρήκτες πλησιάζουν πεζοί φορώντας μαύρες κουκούλες και γάντια και έχοντας λοστό και μετά από μισή ώρα παραβιάζουν την κλειδαριά. Η διάρρηξη έλαβε χώρα στις τρεις τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου.

Οι δράστες αφαίρεσαν από το χρηματοκιβώτιο του ταξιδιωτικού γραφείου 4.500 ευρώ σε μετρητά, χρυσαφικά μεγάλης αξίας, 2 ρολόγια, 1 laptop, επιταγές και προσωπικά έγγραφα του ιδιοκτήτη, ενώ η ζημιά που προκάλεσαν στο κτίριο αγγίζει τα 4.000 ευρώ.