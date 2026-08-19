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Μεγάλη επιχείρηση μέσα στη νύχτα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/8) στο Αλεποχώρι Αχαΐας, για την διάσωση δύο αδερφών από την χαράδρα Αστάχι Βρύση, στον Ερύμανθο.

Τα δύο αδέρφια, ένας 36χρονος και μια 34 χρονη έκαναν ανάβαση όταν εγκλωβίστηκαν σε μία δυσπρόσιτη χαράδρα όταν έχασαν τον προσανατολισμό τους και δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 6ης #ΕΜΑΚ και την Ομάδα Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας, η οποία με τη χρήση drone που διαθέτει θερμική κάμερα κατάφερε να εντοπίσει τους δύο περιπατητές στην τοποθεσία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε η Πυροσβεστική στον λογαριασμό της στο Facebook, οι πυροσβέστες προσέγγισαν τα δύο αδέρφια και χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και σχοινιά τους ανέβασαν με προσοχή. Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε περίπου τρεις ώρες μέχρι τις δύο τα ξημερώματα.

Και τα δύο αδέρφια ήταν καλά στην υγεία τους.