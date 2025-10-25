Στιγμιότυπα από τη δράση του 50χρονου που συνελήφθη μετά από συμπλοκή με αστυνομικούς στην Καλλιθέα δείχνουν βίντεο που προβλήθηκαν στην τηλεόραση.

Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα τού Σαββάτου ένας πενηντάχρονος και ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην Καλλιθέα.

Το περιστατικό έγινε στις τρεις και τέταρτο, όταν πλήρωμα περιπολικού επιχείρησε να ελέγξει τον πενηντάχρονο, ο οποίος με μαχαίρι προκαλούσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών έπαθε αμόκ και τους επιτέθηκε επανειλημμένα. Τραυμάτισε τον έναν ένστολο στο χέρι και τότε ο δεύτερος αστυνομικός με ψυχραιμία πραγματοποίησε βολή ακινητοποίησης, τραυματίζοντας τον πενηντάχρονο στο δεξί πόδι.

Και στους δύο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς που έσπευσαν ως ενισχύσεις στο σημείο, οι οποίοι με τη χρήση τουρνικέ περιόρισαν την αιμορραγία, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.