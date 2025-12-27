Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα της Καλλιθέας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νεαροί από τη Συρία, δημοσίευσε το ERTnews.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου διπλοκατοικίας, στην οδό Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα. Όπως αναφέριε η ΕΡΤ, οι γείτονες μόλις αντιλήφθηκαν τη φωτιά έσπευσαν στο διαμέρισμα, ωστόσο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη.

Advertisement

Advertisement



«Είδα μία φωτίτσα μικρή, αρχικά, και μετά είδαμε ένα μπλε φως και μετά μεγάλωσε η φωτιά» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Κατά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο υπνοδωμάτιο τους δύο άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους, φέροντας εκτεταμμένα εγκαύματα. Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, ζούσε ένας ακόμη φίλος τους, ο οποίος ευτυχώς δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα.



Για κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε μετά από διαρροή αερίου από θερμαντικό σώμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο χολ του διαμερίσματος εντοπίστηκε σόμπα με φιάλη υγραερίου η οποία ήταν σε λειτουργία την ώρα της φωτιάς.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.