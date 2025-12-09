Τα μηνύματα που αντάλλαξε με την υποτιθέμενη «20χρονη» ο 14χρονος στον οποίο άλλοι ανήλικοι είχαν στήσει «καρτέρι» και τον μαχαίρωσαν στον Χολαργό δημοσιοποίησε το Mega.

-Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή, που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο….aύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία, σταθμό, να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.

-Οκ.

-Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω… Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.

-Έξω.

-Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως, ρε, για να ξέρω, κι επίσης, όπως σου είπα, δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)

-Ρε, αφού θα πάρεις ταξί, έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

-Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ, να ξεκινήσω κι εγώ.

-Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

-Ακούς; Ξεκινάω.

-Έλα, ρε…

-Παραγγέλνω ταξί.

-Οκ

Το περιστατικό βίας που σημειώθηκε στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο (6/12) έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 14χρονος έπεσε θύμα ενέδρας από δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ως δόλωμα μια 20χρονη κοπέλα.