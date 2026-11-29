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Τα πρωτότυπα χειρόγραφα δεν έχουν διασωθεί, ωστόσο η μελέτη βασίζεται σε χιλιάδες αρχαία αντίγραφα, όπως ο Σιναϊτικός και ο Βατικανός Κώδικας.

Ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος τύπωσε τη Βίβλο στα λατινικά το 1454, ενώ η πρώτη ολοκληρωμένη αγγλική έκδοση κυκλοφόρησε από τον Miles Coverdale το 1535.

Σήμερα, η Βίβλος αποτελεί το πιο μεταφρασμένο βιβλίο παγκοσμίως, με ολόκληρο το κείμενο διαθέσιμο σε περίπου 780 διαφορετικές γλώσσες.

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Η Βίβλος δεν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε από έναν άνθρωπο, σε μία εποχή και σε μία γλώσσα. Είναι συλλογή κειμένων που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και, στην πορεία περισσότερων από δύο χιλιετιών, αντιγράφηκαν, μεταφράστηκαν, τυπώθηκαν και διαδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορική διόρθωση για το 1537

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Η ημερομηνία του 1537 αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της αγγλικής Βίβλου, αλλά χρειάζεται μία διευκρίνιση. Η πρώτη ολοκληρωμένη τυπωμένη Βίβλος στα αγγλικά ήταν η Coverdale Bible, έργο του Miles Coverdale, που κυκλοφόρησε το 1535. Το 1537 ακολούθησαν νέες σημαντικές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων η Matthew Bible, ενώ η διάδοση της αγγλικής Βίβλου άρχισε πλέον να αποκτά και επίσημη βασιλική υποστήριξη. Η Ζυρίχη συνδέεται σε ορισμένες παλαιότερες αναφορές με την εκτύπωση, όμως ο ακριβής τόπος της πρώτης έκδοσης της Coverdale Bible δεν θεωρείται απολύτως βέβαιος από τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

Σε ποιες γλώσσες γράφτηκε αρχικά

Δεν υπάρχει μία μοναδική «αυθεντική γλώσσα» της Βίβλου. Το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκε στα εβραϊκά, ενώ ορισμένα τμήματά της γράφτηκαν στα αραμαϊκά. Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά, ειδικότερα στην ελληνιστική Κοινή, τη γλώσσα ευρείας επικοινωνίας στην ανατολική Μεσόγειο εκείνη την εποχή.

Η Βίβλος, άλλωστε, δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο που γράφτηκε από έναν άνθρωπο σε μία συγκεκριμένη στιγμή. Είναι συλλογή βιβλίων διαφορετικών εποχών και συγγραφέων, τα οποία αργότερα συγκροτήθηκαν στον βιβλικό κανόνα.

Υπάρχει σήμερα η «αυθεντική» Βίβλος;

Τα πρωτότυπα χειρόγραφα των βιβλικών συγγραφέων, τα λεγόμενα αυτόγραφα, δεν έχουν διασωθεί. Υπάρχουν όμως χιλιάδες αρχαία χειρόγραφα, αντίγραφα και αποσπάσματα, τα οποία επιτρέπουν στους ειδικούς να συγκρίνουν τις διαφορετικές παραδόσεις του κειμένου.

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Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι ο Codex Sinaiticus και ο Codex Vaticanus, του 4ου αιώνα μ.Χ. Ο Βατικανός Κώδικας φυλάσσεται στην Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού, ενώ ο Σιναϊτικός Κώδικας είναι σήμερα μοιρασμένος σε περισσότερες από μία συλλογές. Εξαιρετικής σημασίας για τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι επίσης τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, που χρονολογούνται από τους τελευταίους αιώνες π.Χ. και τους πρώτους μ.Χ.

Η πρώτη Βίβλος που τυπώθηκε

Η μεγάλη επανάσταση ήρθε τον 15ο αιώνα με τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο. Η περίφημη Βίβλος του Γουτεμβέργιου τυπώθηκε στο Μάιντς περίπου το 1454-1455 και θεωρείται το πρώτο μεγάλο βιβλίο που παρήχθη στη Δυτική Ευρώπη με κινητά μεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία.

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Δεν ήταν στα αγγλικά αλλά στα λατινικά, στο κείμενο της Vulgata. Υπολογίζεται ότι τυπώθηκαν περίπου 180 αντίτυπα, σε χαρτί και περγαμηνή. Η σημασία της ήταν τεράστια: η τυπογραφία επέτρεψε την παραγωγή πολλών σχεδόν πανομοιότυπων αντιτύπων και άλλαξε για πάντα τη διάδοση της γνώσης.

Η Βίβλος στα αγγλικά

Αγγλικές μεταφράσεις υπήρχαν πριν από τον Coverdale. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η χειρόγραφη μεταφραστική παράδοση που συνδέεται με τον John Wycliffe τον 14ο αιώνα. Τον 16ο αιώνα ο William Tyndale μετέφρασε και τύπωσε σημαντικά τμήματα της Αγίας Γραφής στα αγγλικά.

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Η Coverdale Bible του 1535 ήταν όμως η πρώτη πλήρης τυπωμένη Βίβλος στα αγγλικά. Ο Miles Coverdale αξιοποίησε και το έργο του Tyndale. Οι εκδόσεις του 1537 αποτέλεσαν το επόμενο αποφασιστικό βήμα προς την ευρεία και επίσημα ανεκτή κυκλοφορία της Αγίας Γραφής στην αγγλική γλώσσα.

Σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί

Η Βίβλος θεωρείται το περισσότερο μεταφρασμένο βιβλίο στην ιστορία. Οι αριθμοί όμως χρειάζονται μία βασική διάκριση: άλλο είναι η μετάφραση ολόκληρης της Βίβλου και άλλο η μετάφραση μόνο της Καινής Διαθήκης ή μεμονωμένων βιβλίων και αποσπασμάτων.

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Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διεθνή στοιχεία των βιβλικών οργανισμών, ολόκληρη η Βίβλος είναι πλέον διαθέσιμη σε περίπου 770-780 γλώσσες. Η Καινή Διαθήκη υπάρχει σε πολύ περισσότερες, ενώ αν συνυπολογιστούν επιμέρους βιβλία και αποσπάσματα, κάποιο τμήμα της Αγίας Γραφής είναι διαθέσιμο σε περίπου 4.000 γλώσσες. Οι αριθμοί μεταβάλλονται κάθε χρόνο καθώς ολοκληρώνονται νέες μεταφράσεις.

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Από τον πάπυρο στο κινητό τηλέφωνο

Η ιστορία της Βίβλου είναι ταυτόχρονα και μία ιστορία της ανθρώπινης επικοινωνίας: πάπυροι, περγαμηνές, χειρόγραφοι κώδικες, αντιγραφείς μοναστηριών, η επανάσταση της τυπογραφίας, εκατομμύρια έντυπα αντίτυπα και σήμερα ψηφιακές και ηχητικές εκδόσεις.

Ένα σύνολο κειμένων που άρχισε να καταγράφεται στην αρχαιότητα στα εβραϊκά, τα αραμαϊκά και τα ελληνικά πέρασε από τους αντιγραφείς στον Γουτεμβέργιο και από το τυπογραφικό πιεστήριο στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Και εξακολουθεί, αιώνες αργότερα, να μεταφράζεται σε νέες γλώσσες.

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