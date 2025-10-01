Credits: ANT1 - Η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία εκνευρισμένη την ώρα που έρχεται αντιμέτωποι με τις κάμερες

Την ποινή της φυλάκισης των 14ρων μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει τον έναν από αυτούς, επέβαλε το δικαστήριο στην 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ από τη Βοιωτία, η οποία απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε αυτοσχέδιο λάκκο, για να λαμβάνει η ίδια σύνταξη και επιδόματα.

Σήμερα (1/10/25) η 62χρονη από την Βοιωτία, βρέθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο της Θήβας, αντιμέτωπη με το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Εκεί, η έδρα ζήτησε να οδηγηθεί στη φυλακή για έναν μήνα, καθώς δεν της αναγνώρισε κανέναν ελαφρυντικό.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της προανάκρισης που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο και η απάτη εναντίον του Δημοσίου, σε βαθμό κακουργήματος.

Τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης

Τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα της ανθρωπολόγου, που εξέτασε τη σορό της 91χρονης από τη Βοιωτία, δεν δείχνουν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια.

Η ηλικιωμένη φαίνεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Κατά την εξέταση της σορού φέρεται ότι δεν έχουν εντοπιστεί κακώσεις.

Ωστόσο, η ανθρωπολόγος δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει πότε ακριβώς πέθανε η γυναίκα στη Βοιωτία. Ωστόσο, είπε ότι θάνατος προσδιορίζεται χρονικά μεταξύ του 2021 και του 2023. Την ηλικιωμένη είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού η 62χρονη κόρη της, για να παίρνει τη σύνταξή της.

Στην κατάθεσή της στην αστυνομία, η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε το 2023. Από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τις συντάξεις της.