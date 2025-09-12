Φωτιά ξέσπασετο απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η ύπαρξη πυλώνων μεταφοράς ρεύματος στην περιοχή δυσχέρανε το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε οι πυροσβέστες να μπορέσουν να επιχειρήσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η διακοπή πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Οινόφυτα #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025

Για την κατάσβεση, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχημάτων, ενός ελικοπτέρου, καθώς και εθελοντών. Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους ΟΤΑ της περιοχής και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Την στιγμή που οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν «μάχη» για την κατάσβεση στα Οινόφυτα, ένα δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Συκάμινο, μέσα στο χωριό, δίπλα στον Ασωπό ποταμό.

Λόγω της πυρκαγιάς στη Βοιωτία υπάρχουν αναφορές για τον τραυματισμό ενός πολίτη, ευτυχώς ελαφρά, ο οποίος επιχειρούσε στις προσπάθειες κατάσβεσης.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)