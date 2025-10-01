Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο πιλότος που δολοφόνησε την σύζυγό του, Καρολάιν τον Μάιο του 2021, αναμένεται να ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου, έχοντας ως βασικό στόχο την μείωση της προβλεπόμενης ποινής φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Σε προγενέστερο χρονικό σημείο, ο Μ. Αναγνωστόπουλος αποδέχθηκε την ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα, η οποία είναι η ισόβεια κάθειρξη. Παράλληλα, στο Εφετείο που έγινε για την δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν, ο πιλότος είχε παραιτηθεί από την έφεση που είχε ασκήσει ο ίδιος, σε μία κίνηση που είχε ερμηνευτεί τότε ως συνειδητοποίηση των πράξεών του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, μόλις καθαρογραφεί η εφετειακή απόφαση, ο πιλότος σκέφτεται να καταθέσει αναίρεση γιατί όπως περιγράφει, θέλει να έχει μία δίκαιη απόφαση, που στο παρελθόν δεν την είχε και να ακουστούν στο δικαστήριο πράγματα και γεγονότα που προηγουμένως δεν είχαν ακουστεί.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μία δίκη όπου ενδεχομένως θα ακουστούν πράγματα που δεν ακούστηκαν καν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο», υποστήριξε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Ο δικηγόρος του πιλότου είπε για τον Μ. Αναγνωστόπουλο ότι «δεν αλλάζουν αυτά που είχε πει. Αλλά λίγο πριν το αδίκημα, λίγο μετά, τί έγινε και τί όχι, όλα αυτά ίσως θα έπρεπε να διαφωτιστούν με κάπως διαφορετικό τρόπο».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «ο Μπάμπης δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει ήδη στις φυλακές Μαλανδρίνου. Του έβαλαν δύο δικηγόρους χωρίς να ξέρει και χωρίς να θέλει και αυτός είναι λόγος αναίρεσης. Για να ακουστούν όμως όλα αυτά θα πρέπει η αναίρεση να γίνει δεκτή».

Φοιτητής νομικής, ταμίας στις φυλακές

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μ. Αναγνωστόπουλος περνάει τον χρόνο του στην φυλακή διαβάζοντας βιβλία σχετικά με την σχολή του και όχι μόνο. Ο πιλότος είναι φοιτητής νομικής, έχει περάσει όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους και στόχος του είναι εάν και εφόσον αποφυλακιστεί να παρέχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, ο πιλότος φαίνεται πως έχει κερδίσει τον σεβασμό των συγκρατουμένων του, ενώ όπως περιγράφει ο δικηγόρος του, διαχειρίζεται τα οικονομικά της καντίνας των φυλακών, κατέχοντας την θέση του προϊσταμένου.