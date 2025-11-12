Χειροπέδες σε έναν 23χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς από την έρευνα τους προέκυψε ότι εκείνος τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου στο χωριό, που ήταν η αφορμή για τη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανιψιό του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι τώρα ποιος κατασκεύασε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος του τον παρέδωσε για να τον τοποθετήσει. Οι αστυνομικοί πάντως θεωρούν πως πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν υλικό από κάμερες ασφαλείας στο οποίο απεικονίζεται ο συλληφθείς να κυκλοφορεί στα Βορίζια ελάχιστα λεπτά πριν από την έκρηξη, και μάλιστα κοντά στο σπίτι όπου τοποθετήθηκε η βόμβα.

Οι αστυνομικοί παρουσίασαν τα στοιχεία στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι εξέδωσαν σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Το απόγευμα τής Τετάρτης άνδρες του ΤΑΕ Μεσσαράς τον εντόπισαν μέσα στο χωριό και του πέρασαν χειροπέδες.