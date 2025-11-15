Συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με αιματοχυσία στα Βορίζια, με τις αρχές να αναζητούν τον ηθικό αυτουργό που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας- ενώ οι γονείς του Φανουρή Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας, μίλησαν στο ΕΡΤnews για οργανωμένη ενέδρα σε βάρος του γιου τους.

Ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του δεύτερου θύματος, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, προσπαθώντας, όπως είπε, να πέσουν οι τόνοι και να λήξει η αιματοχυσία.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στο κάδρο των διώξεων βρίσκεται και δεύτερο άτομο, καθώς θεωρείται απίθανο ο 23χρονος που έχει προφυλακιστεί να έδρασε μόνος του. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και οι βαλλιστικές εξετάσεις για τα όπλα που κατέχει η Αστυνομία, ενώ ανοίγουν και τα δεδομένα των τηλεφωνικών συσκευών που κατασχέθηκαν, ακόμη και μέσα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανουρή Καργάκη.

Οι γονείς του 39χρονου περιέγραψαν τη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας πως το παιδί τους δεχόταν πυρά από διαφορετικά σημεία του χωριού. «Ο γιος μου μπήκε στο χωριό για να ταΐσει τα πρόβατα. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδε με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», δήλωσε ο πατέρας. Τόνισε μάλιστα πως δεν βρήκε όπλο στο αυτοκίνητο όταν έφτασε κοντά του. Κατά τους γονείς Καργάκη, πυρά είχαν δεχθεί από το πρωί ακόμη και σπίτια συγγενών τους από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι γονείς είπαν ότι οι δύο οικογένειες είχαν συγκρουστεί ξανά πριν από έναν χρόνο, σε κοινωνική εκδήλωση όπου υπήρξαν τραυματισμοί. Όπως είπαν, τότε μεσολάβησαν «μεσίτες» ώστε να γίνει σασμός και να μη φτάσει το περιστατικό στις Αρχές. «Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου. Μπήκαν οι μεσίτες να τα φτιάξουμε, να μη πάμε στην αστυνομία», ανέφερε ο πατέρας του 39χρονου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάστηκε από την άλλη πλευρά.

O αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη υποστήριξε ότι η οικογένεια Καργάκη ήταν εκείνη που άνοιξε πυρ. «Ούτε απειλούμε ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα και να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», είπε. Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε πάει να δει το σπίτι του ανιψιού τους που είχε ανατιναχθεί και πως, λίγο αργότερα, δέχθηκαν πυρά ενώ επέστρεφαν στο χωριό.