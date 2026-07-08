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Παρά τη μείωση σε είδη όπως το φελιζόλ, τα αποτσίγαρα παραμένουν το συχνότερο εύρημα, ξεπερνώντας σημαντικά τα ευρωπαϊκά όρια για τα θαλάσσια απορρίμματα.

Τα μικροπλαστικά προέρχονται κυρίως από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων, αποτελώντας μια σοβαρή περιβαλλοντική απειλή που μπορεί να εισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για λήψη ουσιαστικών μέτρων περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης και συστηματική παρακολούθηση των ελληνικών ακτών για την προστασία του περιβάλλοντος.

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Οι ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης με έμφαση τον κίνδυνο των μικροπλαστικών, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του WWF Ελλάς για το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία». Αν και είχε σημειωθεί μείωση ορισμένων απορριμάτων στις παραλίες της χώρας (μείωση κατά 18% των απορριμμάτων σε 15 παραλίες που παρακολουθούνται σταθερά), αναδεικνύεται για πρώτη φορά και το πρόβλημα των μικροπλαστικών, τα οποία εντοπίστηκαν σε όλα τα δείγματα άμμου.

Τα ευρήματα της WWF Ελλάς

Να σημειωθεί ότι η πιο σημαντική μείωση αφορά τα κομμάτια φελιζόλ που σημείωσαν μια πτώση κατά −62%, ενώ σημαντική μείωση εμφανίζουν τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (−36%) και οι συσκευασίες από γλυκά, πατατάκια και σοκολάτες (−43%). Αντίθετα, τα αποτσίγαρα που αποτελούν διαχρονικά το πιο συχνό πλαστικό σκουπίδι στις ελληνικές παραλίες, υποχώρησαν συγκριτικά με παλιότερες καταγραφές μόλις κατά 6%, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει μακρύς.

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Ωστόσο, το 2021 έως το 2026 καταγράφηκαν σχεδόν 465.000 απορρίμματα σε 204 παραλίες, με τα πλαστικά να αποτελούν περίπου το 80% του συνόλου. Τα αποτσίγαρα παραμένουν το συχνότερο εύρημα, ενώ η μέση τιμή των 428 απορριμμάτων ανά 100 μέτρα παραλίας είναι πολλαπλάσια από το ευρωπαϊκό όριο των 20.

Σύμφωνα με το WWF, τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τι είναι τα μικροπλαστικά

Ως μικροπλαστικά ορίζονται τα κομμάτια πλαστικού που είναι μικρότερα από 5 χιλιοστά σε μέγεθος και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς διαφεύγουν εύκολα στη φύση αποτελώντας μείζονα περιβαλλοντική απειλή. Παράλληλα, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους, μπορούν να διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα, με άμεσες συνέπειες και στον άνθρωπο.

Η καταγραφή αυτή στις εννέα παραλίες αποκάλυψε το μέγεθος του προβλήματος: στα δείγματα άμμου εντοπίστηκαν 323 μικροπλαστικά σωματίδια, με ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις σε ορισμένες παραλίες!

Πρόκειται κυρίως για πλαστικά θραύσματα, εύρημα που υποδηλώνει ότι τα μικροπλαστικά προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη διάσπαση μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ευρεία παρουσία μικροπλαστικών στις ελληνικές ακτές και υπογραμμίζουν την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων. Αποδεικνύουν ακόμη ότι τα πλαστικά μιας χρήσης που κυκλοφορούν στην αγορά εντοπίζονται στο περιβάλλον και συνεχίζουν να το ρυπαίνουν για πολύ μεγάλο διάστημα μετά από τη χρήση τους.