Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια λύκαινα με το όνομα Ασπασία αναζητείται από τις αρχές μετά από επιθέσεις που πραγματοποίησε σε δύο παιδιά κοντά στον Νέο Μαρμαρά.

Το δασαρχείο και η οργάνωση Καλλιστώ εφαρμόζουν οργανωμένο σχέδιο εντοπισμού και περιορισμού του ζώου χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα και τεχνολογία.

Ο σύντροφος της λύκαινας έχει εντοπιστεί και φέρει κολάρο με τσιπάκι, όμως η ίδια παραμένει ασύλληπτη αποφεύγοντας συστηματικά τις παγίδες.

Λόγω της αποχώρησης των τουριστών, το ζευγάρι μετακινήθηκε σε ψηλότερες περιοχές του όρους Ίταμου δυσκολεύοντας το έργο των ειδικών.

Σε περίπτωση σύλληψης, η Ασπασία θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στις Αγραπιδιές της Φλώρινας για μόνιμη φιλοξενία.

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Στο πυκνό δάσος του όρους Ίταμου, πάνω από τον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ανάμεσα στα πεύκα και τα έλατα που καλύπτουν τις πλαγιές του, λημέριαζε μέχρι πριν λίγο καιρό η «Ασπασία» με τον σύντοφό της.

Όσο εξασφάλιζαν την τροφή τους στα ορεινά, δεν ενοχλούσαν. Όταν όμως η εύρεση τροφής έγινε δύσκολη το ένστικτο της επιβίωσης έφερε την Ασπασία και τον σύντροφό της, σε αντιπαράθεση με την τοπική κοινωνία. Και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εντοπισμού και περιορισμού της Ασπασίας.

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Αυτό καθώς στο Νέο Μαρμαρά, όπου κατέβαινε συχνά στις παρυφές για να ψάξει τροφή στα σκουπίδια ή αδέσποτα σκυλιά και γάτες, δάγκωσε και δυο παιδάκια. Το θέμα έλαβε διαστάσεις -ειδικά στη Σερβία, απ’ όπου τα παιδάκια είχαν ταξιδέψει για διακοπές στη Χαλκιδική με τους γονείς τους.

Έκτοτε το ζεύγος των λύκων καταζητείται στη βάση οργανωμένου σχεδίου, στο οποίο συμμετέχουν το δασαρχείο και ειδικοί της οργάνωσης «Καλλιστώ». Ο συντροφος της Ασπασίας εντοπίστηκε και του πέρασαν κολάρο με τσιπάκι και παρακολουθούν διαρκώς τις κινήσεις του. Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι, ο αρσενικός λύκος αλλά η πιο επιθετική Ασπασία, η οποία ήταν και αυτή που επιτέθηκε στα παιδιά.

Ειδικός που γνωρίζει την επιχείρησή υλοποίησης του σχεδίου επί του πεδίου, λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η λύκαινα κατάφερε πολλές φορές να ξεφύγει από τα «μπλόκα» και τις παγίδες των διωκτών.

«Η Ασπασία έμαθε να μπαίνει μέσα στον Μαρμαρά σχεδόν καθημερινά και να τρέφεται με γάτες κάθε μία ή δύο ή τρεις μέρες. Η ίδια έπαιρνε, μάλιστα, το θήραμά της και το πήγαινε στον σύντροφό της, τον “γαμπρό”, που δεν παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά. Το πολύ πολύ άρπαζε καμιά κότα καμιά φορά και αυτό ήταν όλο», αναφέρει και διευκρινίζει ότι ο «γαμπρός» του ζευγαριού εμφανίζει φοβική συμπεριφορά, η οποία είναι τελικά και πιο επιθυμητή, αφού το ιδανικό είναι τα άγρια ζώα να φοβούνται τον άνθρωπο και μακριά απ’ αυτόν να εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοποικιλότητα και την υγεία των οικοσυστημάτων».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της «Ασπασίας» γίνονται από συνεργεία, που με τον βοήθεια ντρόουν παρακολουθούν το ζευγάρι των λύκων μέσω της ραδιοσήμανσης του κολάρου του συντρόφου της, που μεταδίδει πληροφορίες για τη θέση όπου βρισκόταν. Παρόλα αυτά, η Ασπασία αντιλαμβάνεται την παγίδα και διεφεύγει.

Τώρα, το φθινόπωρο, η επιχείρηση δυσκόλεψε, λένε οι ειδικοί, καθώς η έξυπνη λύκαινα αντιλήφθηκε την αλλαγή περιβάλλοντος στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, λόγω της αποχώρησης των τουριστών και μετακόμισε με τον σύντροφό της σε ψηλότερη περιοχή του όρους Ίταμου.

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Εφόσον η Ασπασία εντοπιστεί το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Λύκου και Λύγκα του Αρκτούρου στις Αγραπιδιές της Φλώρινας.

Εκεί διαβιούν ήδη μια λύκαινα από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, που περιορίστηκε μετά την επίθεσή της σε παιδάκι που έπαιζε σε ένα μικρό πάρκο δίπλα στο δάσος, αλλά και ο λύκος από το Κρυονέρι Αττικής, ο οποίος επιτέθηκε σε δρομέα που έκανε τζόκινγκ στην Πάρνηθα, ενώ καταγράφηκε και από κάμερες να παρακολουθεί παιδιά που έκαναν ποδήλατο.

Πηγή: AΠΕ ΜΠΕ

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