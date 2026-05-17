Ένταση προκλήθηκε στην Ύδρα, όταν τρεις άνδρες, δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός, φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο σε εστιατόριο του νησιού, να κινήθηκαν στη συνέχεια προς κοντινή κατοικία και να επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες βράδυ Τετάρτης είχαν καταναλώσει αλκοόλ όταν κατευθύνθηκαν σε εστιατόριο της Ύδρας και επιχείρησαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του καταστήματος.



Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, λόγω της κατάστασής τους, υπάλληλος του εστιατορίου δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Τότε, όπως αναφέρεται, οι τρεις άνδρες αντέδρασαν έντονα, πετώντας αντικείμενα, πριν κατευθυνθούν προς το σπίτι της μητέρας του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκεί φέρονται να προσπάθησαν να μπουν στην κατοικία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο.



Η ένταση συνεχίστηκε και κατά την επέμβαση των αρχών, καθώς οι τρεις άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στους ένστολους. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.



Κατά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, διαπιστώθηκε ότι και οι τρεις βρίσκονταν παράνομα στη χώρα. Παράλληλα, σε βάρος ενός εκ των δύο Ινδών φέρονται να εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.



Μετά τη σύλληψή τους και όταν πλέον είχαν συνέλθει από την επήρεια του αλκοόλ, οι τρεις άνδρες φέρονται να υποστήριξαν ότι πήγαν στο εστιατόριο επειδή θεωρούσαν πως οι υπάλληλοι τούς είχαν κλέψει λεμόνια.