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Οι προσλήψεις περιλαμβάνουν 23.162 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 6.786 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού για διάφορες σχολικές δομές.

Ορισμένες θέσεις έμειναν κενές λόγω έλλειψης υποψηφίων, ενώ οι προσληφθέντες καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από τις 7 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναζητήσουν τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

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Στην πρόσληψη συνολικά 29.948 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, 23.162 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6.786 προσλήψεις αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ και 142 αφορούν στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

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Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 11.502 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

(β) 4.121 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη:

(α) 3.048 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ,

(β) 4.109 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Γενικής Εκπαίδευσης,

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(γ) 200 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων,

(δ) 142 εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Σημειώνεται ότι δεν καλύφθηκαν 35 θέσεις, εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν σε προσλήψεις ΕΑΕ με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, λόγω έλλειψης υποψηφίων.

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Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, σαράντα (40) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ): 1.647

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Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη): 4.080

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ): 381

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ: 678.

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Σημειώνεται ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων που δόθηκαν για πρόσληψη.

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Επίσης, προσελήφθη ένας αναπληρωτής για πρόσληψη σε Εκκλησιαστικό Σχολείο για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ