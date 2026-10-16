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Στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να οργανώνει την οικογενειακή της ζωή με τον σύζυγό της αναφέρθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, τονίζοντας πως οι αυξημένες υποχρεώσεις της καθημερινότητας απαιτούν συνεργασία και κοινή προσπάθεια.

Η art director μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, εξηγώντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της έχουν συνειδητά επιλέξει να λειτουργούν ως ομάδα, καθώς έχουν δύο παιδιά, ένα σπίτι και πολλές ευθύνες που πρέπει να διαχειριστούν.

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Όπως ανέφερε, δεν ήθελε να επωμίζεται μόνη της το βάρος της οικογενειακής καθημερινότητας, γι’ αυτό και θεωρεί αυτονόητο ότι οι δύο σύντροφοι πρέπει να συνεργάζονται.

«Με τον άντρα μου αυτά τα έχουμε ληγμένα, γιατί έχουμε δύο παιδιά, ένα σπίτι, υποχρεώσεις και συνειδητά έχουμε γίνει ένα για να αντέξουμε αυτές τις υποχρεώσεις που είναι πολλές για να τις αντέξει ένας άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αν ήθελα να τα κάνω μόνη μου, τα έκανα μόνη μου»

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε ότι η κοινή αντιμετώπιση των υποχρεώσεων αποτελεί συνειδητή επιλογή της και όχι κάτι που προέκυψε τυχαία μέσα στη σχέση τους.

«Αν ήθελα να τα κάνω μόνη μου, τα έκανα μόνη μου. Δεν ήθελα να τα κάνω μόνη μου και βρήκα τον άντρα μου», ανέφερε, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δική της απάντηση για το πώς αντιλαμβάνεται τη συντροφικότητα και την οικογενειακή ζωή.

Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για τη συζήτηση γύρω από την ισοδυναμία στις σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που, κατά τη γνώμη της, θα έπρεπε να έχει ήδη ξεπεραστεί.

«Εμένα αυτή η συζήτηση περί ισοδυναμίας με εκνευρίζει τα μάλα, γιατί είμαι και αυτής της γενιάς, πιστεύω ότι είναι ληγμένα», κατέληξε.