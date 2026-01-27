Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έχει υποδεχτεί το Amphibian, το νέο εστιατόριο και rooftop bar που άνοιξε με την υπογραφή του Chef Patron Τάσου Μαντή, του Άλεξ Μουρίδη και της ομάδας του βραβευμένου εστιατορίου Soil.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Στέγης, κάθε θεατής βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμους κάθε φορά που κάθεται σε μια θέση στις σκηνές της Στέγης. Κάθε επισκέπτης βρίσκεται σε διαρκή κίνηση ανάμεσα σε πάρτι, εκθέσεις, takeover και παραστάσεις. Ο πολιτισμός ξεκινά από ένα τραπέζι με φαγητό. Το Amphibian ζωντανεύει ξανά τον έκτο και έβδομο όροφο της Στέγης, συστήνοντας στην Αθήνα έναν νέο γαστρονομικό προορισμό. Έναν χώρο που επεκτείνει την εμπειρία της Στέγης, προσθέτοντας γεύση και ποτό, αλλά και τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται μια βραδιά πριν, μετά ή και ανεξάρτητα από την παράσταση.

©Yiamouris Studio

Μια transitional gastronomy εμπειρία μάς προσφέρει την πιο σωστή μετάβαση της βραδιάς.

Το μενού στο Amphibian αλλάζει, προσαρμόζεται και ακολουθεί τις εποχές και τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, αφήνοντας πάντα χώρο για πειραματισμό. Ανάμεσα στη μεσογειακή και τη διεθνή κουζίνα, με έμφαση σε καθαρές πρώτες ύλες από επιλεγμένους τοπικούς παραγωγούς, το Amphibian προσφέρει επιλογές για κρέας, ψάρι, vegetarian και vegan πιάτα. Μια κουζίνα προσβάσιμη και συμπεριληπτική.

Το Amphibian εντάσσεται οργανικά στον τρόπο με τον οποίο η Στέγη αντιλαμβάνεται τη φιλοξενία και τη γαστρονομία ως συνέχεια της πολιτιστικής εμπειρίας. Απευθύνεται τόσο σε όσους θέλουν να παρατείνουν τη βραδιά τους μετά την παράσταση όσο και σε εκείνους που αναζητούν έναν αυτόνομο γαστρονομικό προορισμό στην καρδιά της Αθήνας.

©Yiamouris Studio

Πώς κλείνουμε θέση

Ανοιχτό, με κρατήσεις ή χωρίς, το Amphibian προσκαλεί το κοινό να ανέβει στους πάνω ορόφους της Στέγης και να ζήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης. Στις 22 Ιανουαρίου εγκαινιάστηκε αρχικά ο 6ος όροφος, ενώ εστιατόριο και το rooftop bar στον 7ο όροφο αναμένονται να ανοίξουν το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Το Amphibian είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 18.30 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές λειτουργεί με ωράριο ματινέ από τις 14.00 όπως οι παραγωγές της Στέγης.

Το σύστημα κρατήσεων έχει ανοίξει στο Amphibian – Transitional Gastronomy και τηλεφωνικά στο +30 210 924 5401.

AMPHIBIAN

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Λεωφόρος Α. Συγγρού 107, Αθήνα

6ος & 7ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο 18:30 – 01:00, Κυριακή 14:00 – 21:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 924 5401

Για κρατήσεις:

[email protected]

Για κρατήσεις εκδηλώσεων:

[email protected]