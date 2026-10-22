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Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής με την Ακαδημία Αθηνών, η οποία προετοιμάζεται για τον εορτασμό ενός αιώνα λειτουργίας της.

Η ομιλήτρια θα αναλύσει τη σημασία του Μεσογειακού διατροφικού προτύπου για την υγεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, τονίζοντας τη σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον.

Η Αντωνία Τριχοπούλου διαθέτει διεθνή αναγνώριση στον τομέα της διατροφικής επιδημιολογίας και έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις για το επιστημονικό της έργο.

Στη συζήτηση θα συμμετέχει η δημοσιογράφος Βίκυ Φλέσσα, ενώ τον πρόλογο της εκδήλωσης θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη κατόπιν ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου Μουσικής.

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«Ελληνική, Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή: χθες, σήμερα, αύριο» τιτλοφορείται η διάλεξη της ομότιμης καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Αντωνίας Τριχοπούλου, που θα δοθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο των διαλέξεων και συζητήσεων του Megaron Plus και της συνεργασίας του Μεγάρου με την Ακαδημία Αθηνών, η οποία το 2026 γιορτάζει έναν αιώνα ζωής και προσφοράς στην επιστήμη, στα γράμματα και τις τέχνες.

H παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή έχει αναγνωριστεί ως υγιεινό και βιώσιμο πρότυπο διατροφής, διότι δεν συνδέεται μόνο με την Υγεία αλλά και με τον Πολιτισμό και την Οικονομία, είναι υγιεινή για τον άνθρωπο και βιώσιμη για τον πλανήτη. Σε αυτή τη διαδρομή, σχεδιάζοντας το αύριο, έχουν αναπτυχθεί διεπιστημονικές γέφυρες, συνδέοντας τη διατροφή και το τρόφιμο µε την υγεία και το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη ότι απεμπόληση του παρελθόντος σημαίνει πορεία χωρίς πυξίδα.

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Η ακαδημαϊκή δραστηριότητα της πολυβραβευμένης ιατρού μικροβιολόγου και βιοχημικού, μεταξύ άλλων, επόπτρια του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ, επικεντρώνεται στη δημόσια υγεία και στη διατροφική επιδημιολογία με έμφαση στη διερεύνηση της σχέσης της Μεσογειακής διατροφής με την υγεία.

Έχει συμβάλει, από διάφορες θέσεις, στο έργο σημαντικών επιτροπών στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιστημονικό της έργο έχει διεθνή αναγνώριση με πολλές διακρίσεις, όπως το βραβείου της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών Διατροφής (FENS), βραβείο Διεθνούς Ένωσης Διατροφικών Επιστημών(IUNS) και έχει τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού για την προσφορά της στην ιατρική επιστήμη.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχει υπάρξει μέντορας δεκάδων ιατρών και λειτουργών υγείας, πολλοί από τους οποίους διαπρέπουν σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

H παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή έχει αναγνωριστεί ως υγιεινό και βιώσιμο πρότυπο διατροφής, διότι δεν συνδέεται μόνο με την Υγεία αλλά και με τον Πολιτισμό και την Οικονομία, είναι υγιεινή για τον άνθρωπο και βιώσιμη για τον πλανήτη.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το έργο συμπεριελήφθη τo 2018 και 2021 στους καταλόγους των Clarivate Analytics, των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό τους έργο. Για την περίοδο 2025-2026 αναφέρεται στο Research.com Best Scientists in the World Ranking στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας

Στο Μέγαρο Μουσικής, η Αντωνία Τριχοπούλου -εξαιρετική ομιλήτρια εκτός των άλλων- συνομιλεί με τη δημοσιογράφο, Βίκυ Φλέσσα. Προλογίζει ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών.

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Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

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Η εκδήλωση ξεκινά στις 19:007

Είσοδος ελεύθερη, με ηλεκτρονική κράτηση στο megaron.gr

Μέχρι δύο δελτία εισόδου ανά άτομο

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Πληροφορίες 210 72 82 333, www.megaron.gr