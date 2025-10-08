Το να δώσεις όνομα σε ένα μωρό μπορεί να φανέι δύσκολη υπόθεση για τους νέους γονείς. Ωστόσο για περίπου 460 ευρώ, η Κόλιν Σλάγκεν μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη.

Η Σλάγκεν, 36 ετών, σύμβουλος ονοματοδοσίας με έδρα το Όστιν του Τέξας, προσφέρει κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

Βιντεοκλήση

Σχόλια για τη λίστα ονομάτων

Επιλεγμένη λίστα 10 ονομάτων με επεξηγήσεις και πληροφορίες για τη δημοτικότητά τους

με επεξηγήσεις και πληροφορίες για τη δημοτικότητά τους Μακρά λίστα με τιμητικές αναφορές ονομάτων

Η Σλάγκεν προσφέρει επίσης μια υπηρεσία στα 78 ευρώ για όσους θέλουν βοήθεια μονάχα στο να επιλέξουν ανάμεσα σε ονόματα. Στο TikTok, η Σλάγκεν μοιράζεται τις γνώσεις της με 73.000 ακολούθους.

Η διαδικασία της συμβουλευτικής

Η ίδια λέει στο Yahoo ότι οι συμβουλές της απαιτούν ώρες προετοιμασίας:«Κάνω πολλές ερωτήσεις στους πελάτες για να καταλάβω τι ψάχνουν και ποια είναι τα κριτήριά τους. Στη συνέχεια δημιουργώ ένα έγγραφο συμβουλευτικής με ιδέες και εξηγήσεις. Συζητάμε για δημοφιλία, στυλ, και από εκεί προχωράμε».

Η σύγκριση με το ChatGPT

Πρόσφατα, μερικοί πελάτες της είπαν ότι πριν κλείσουν ραντεβού μαζί της για συμβουλευτική, χρησιμοποίησαν το ChatGPT.

Αν ζητήσει κάποιος από το ChatGPT λίστα με ονόματα για ένα μωρό, η εφαρμογή μπορεί να δώσει εκατοντάδες ιδέες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα — το πιο σημαντικό: το κάνει δωρεάν σε σύγκριση με τις ακριβές υπηρεσίες της Σλάγκεν.

Όμως, όταν οι πελάτες της αναφέρουν το ChatGPT, συνήθως λένε ότι δεν τους βοήθησε αρκετά.

Η Σλάγκεν σχολιάζει:«Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό εργαλείο … αλλά είναι απρόσωπο. Το ChatGPT δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, και οι άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν με κάποιον που εμπιστεύονται. Μερικοί θέλουν δημιουργικές ιδέες από μένα, αλλά πολλοί απλώς θέλουν σχόλια και μια προσωπική συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο».

Η πίεση για ένα τέλειο όνομα

Για τους σημερινούς γονείς, η πίεση να δώσουν ένα όνομα στο παιδί τους μπορεί να φαίνεται ασφυκτική.

Υπάρχει η ανάγκη να είναι πρωτότυπο αλλά όχι υπερβολικά μοναδικό. Θέλουμε ένα όνομα που να αναγνωρίζεται, αλλά όχι τόσο κοινό που να χάνεται. Η μόνιμη φύση της απόφασης επιβαρύνει τους γονείς, λέει η Σλάγκεν, και το ChatGPT δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.

«Το να πάρεις σχόλια από έναν υπολογιστή δεν μειώνει απαραίτητα αυτό το άγχος», λέει. «Θέλεις την άποψη ενός πραγματικού ανθρώπου».

Η Σλάγκεν κατανοεί ότι δεν θέλει κάθε γονιός να κλείσει μια συνεδρία συμβουλευτικής με 78 ή 460 ευρώ. Για όσους θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση για το ιδανικό όνομα, προτείνει παραδοσιακά βιβλία με ονόματα μωρών.

Δοκιμάζοντας το ChatGPT για ονόματα

Για να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες του ChatGPT στην ονοματοδοσία:

Ζήτησα από την υπηρεσία κοριτσίστικα ονόματα που να μην είναι πολύ δημοφιλή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μου έγραψε 24 ονόματα σε τέσσερις κατηγορίες:

Εμπνευσμένα από τη φύση

Λογοτεχνικά ή vintage vibes

Φανταστικά &ανάλαφρα :

: Διεθνή διαμάντια

Στη συνέχεια ζήτησα ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα Α, και πήρα 25 ονόματα.

Για να είμαστε ειλικρινείς: κανένα από τα ονόματα που πρότεινε το ChatGPT δεν ήταν επιλογή που θα σκεφτόμασταν σοβαρά να χρησιμοποιήσουμε.

Όταν η Φίμπι Λίνφορντ, 30 ετών, μητέρα από τη Γιούτα, ήταν έγκυος, εκείνη και ο σύζυγός της ήξεραν ότι το πρώτο όνομα του γιου τους θα ήταν Μάθιου, αλλά δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για το μεσαίο όνομα.

Σε κάποια φάση, η Λίνφορντ ήταν σίγουρη ότι δεν θα έδιναν καθόλου μεσαίο όνομα στο μωρό.

Το ζευγάρι έκλεισε ένα τελευταίο ραντεβού πριν την επαγωγή τοκετού και συζήτησε το θέμα του μεσαίου ονόματος. Ο σύζυγός της αποφάσισε να ζητήσει από το ChatGPT 10 πιθανά μεσαία ονόματα για να ταιριάζουν με το Μάθιου. Μία από τις προτάσεις ήταν Μάθιου Μπέντζαμιν.





«Επιλέξαμε αυτό», λέει η Λίνφορντ. «Μου φαίνεται ένα σταθερό όνομα. Δεν είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο του όνομα, αλλά του δίνει και άλλες επιλογές αν δεν θέλει να λέγεται Μάθιου ή Μάτ. Μπορεί να λέγεται Μπέντζαμιν, Μπεν ή Μπέντζι.»

Η Λίνφορντ δεν φανταζόταν ότι θα χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να ονομάσει το παιδί της, αλλά αυτό ακριβώς συνέβη.

«Είναι μια αστεία ιστορία που τη λέω συχνά», λέει. «Μου φαίνεται παράξενος τρόπος να επιλέξεις όνομα».

Αν δεν είχαν ζητήσει βοήθεια από το ChatGPT, η Λίνφορντ πιστεύει ότι θα κατέληγαν σε μεσαίο όνομα κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έκανε τη διαδικασία πιο γρήγορη.

Η λογική και το συναίσθημα στην επιλογή ονόματος μωρού

«Η επιλογή του ονόματος ενός μωρού έχει κάποιες φορές λογική εξήγηση και μερικές άλλες συναισθηματική «πρόελευση»., λέει η Έμ Κιμ, σύμβουλος ονομάτων με έδρα τη Μινεάπολη, η οποία έχει 352.000 ακολούθους στο TikTok.

«Κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική ισορροπία μεταξύ των δύο. Καταλαβαίνω πώς το ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στη λογική πλευρά», προσθέτει.

Ως σύμβουλος ονομάτων, η Κιμ φτιάχνει βίντεο για τους πελάτες της με πιθανές επιλογές ονομάτων μωρών. Δημιουργεί τις ιδέες της βλέποντας τα προφίλ των πελατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ρωτά για το γευστικό / αισθητικό τους προφίλ και μαθαίνει τα ονόματα των άλλων παιδιών τους (αν υπάρχουν) Μέσα από αυτή τη δουλειά δημιουργεί μια προσαρμοσμένη λίστα πιθανών ονομάτων για το μωρό τους.

«Μερικές φορές, οι άνθρωποι περιμένουν εκείνη τη σπίθα χαράς ή το συναίσθημα του “αυτό είναι” όταν πρόκειται για ονόματα μωρών», λέει η Κιμ.

Γιατί το ChatGPT δεν καλύπτει το συναισθηματικό κομμάτι

«Αν απλώς σκρολάρουμε μια λίστα στο ChatGPT, θα είναι πιο δύσκολο να έχουμε αυτό το συναίσθημα ότι επιλέγουμε το σωστό όνομα», λέει η Κιμ.

«Το να αισθανόμαστε ότι μας καταλαβαίνουν είναι τόσο πολύτιμο μέρος της διαδικασίας. Είναι σαν μια νύφη που επιλέγει νυφικό, και είναι πολύ πιο δύσκολο να έχεις εκείνο το εσωτερικό συναίσθημα όταν η “κοινότητά” σου είναι ένας υπολογιστής».

ΠΗΓΗ: yahoo.com