Ο τεχνολογικός κολοσσός Open AI εξετάζει τρόπους, μέσω των οποίων θα ανταποκρίνεται σε χρήστες που υποψιάζεται ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο συνομιλητής του chatbot θα πρέπει να περάσει την τεχνολογία εκτίμησης ηλικίας της εταιρείας ή να υποδεικνύει την ταυτότητα του.

Τα εν λόγω μέτρα προέκυψαν ύστερα από νομικές ενέργειες που έκανε η οικογένεια ενός 16χρονου που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, ύστερα από μήνες συνομιλιών με το ChatGPT.

Η OpenAI θα δίνει πλέον προτεραιότητα «στην ασφάλεια έναντι της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας των εφήβων», σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν σε ανάρτηση την Τρίτη, προσθέτοντας ότι «οι ανήλικοι χρειάζονται σημαντική προστασία».

Σύμφωνα με τον Guardian, η εταιρεία δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT ανταποκρίνεται σε έναν 15χρονο θα πρέπει να διαφέρει από τον τρόπο που ανταποκρίνεται σε έναν ενήλικα.

Ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη (16/9) ότι αναπτύσσει επίσης λειτουργίες ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που κοινοποιούνται στο ChatGPT είναι ιδιωτικά, ακόμη και από υπαλλήλους της OpenAI.

Σύστημα πρόβλεψης ηλικίας

Όπως εξηγεί ο Άλτμαν, η OpenAI σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα σύστημα πρόβλεψης ηλικίας, το οποίο θα την εκτιμά με βάση τον τρόπο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ChatGPT και, στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία, το σύστημα θα χρησιμοποιεί ως προεπιλογή την «εμπειρία κάτω των 18 ετών». Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε ότι ορισμένοι χρήστες «σε ορισμένες περιπτώσεις ή χώρες» ενδέχεται επίσης να κληθούν να παράσχουν ταυτότητα για την επαλήθευση της ηλικίας τους.

«Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για συμβιβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των ενηλίκων, αλλά πιστεύουμε ότι είναι μια αξιόλογη ανταλλαγή».

Πώς θα αντιμετωπίζονται οι λογαριασμοί αυτοί

Ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT ανταποκρίνεται σε λογαριασμούς που αναγνωρίζονται ως κάτω των 18 ετών πρόκειται να αλλάξει, δήλωσε ο Άλτμαν. Το γραφικό σεξουαλικό περιεχόμενο θα μπλοκαριστεί. Το σύστημα θα εκπαιδευτεί να μην φλερτάρει, εαν κάτι τέτοιο του ζητηθεί από χρήστες κάτω των 18 ετών, ούτε να επίσης να συμμετέχει σε συζητήσεις σχετικά με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

«Και αν ένας χρήστης κάτω των 18 ετών έχει αυτοκτονικές ιδέες, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τους γονείς του χρήστη και, εάν δεν τα καταφέρουμε, θα επικοινωνήσουμε με τις αρχές σε περίπτωση επικείμενης βλάβης».

Η αυτοκτονία του 16χρονου

Η OpenAI παραδέχτηκε τον Αύγουστο ότι τα συστήματά της ενδέχεται να παρουσιάζουν ελλείψεις και ότι θα εγκαταστήσει ισχυρότερα προστατευτικά «τείχη» γύρω από ευαίσθητο περιεχόμενο, αφότου η οικογένεια του 16χρονου Καλιφορνέζου Άνταμ Ρέιν μήνυσε την εταιρεία, μετά τον θάνατο του εφήβου.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν σε αμερικανικό δικαστήριο, το ChatGPT φέρεται να καθοδήγησε τον Άνταμ σχετικά με το αν η μέθοδος του να αυτοκτονήσει θα λειτουργούσε και επίσης προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να γράψει ένα σημείωμα αυτοκτονίας στους γονείς του. Ο 16χρονος αντάλλασσε έως και 650 μηνύματα την ημέρα με το ChatGPT, σύμφωνα με το δικαστήριο.

(με πληροφορίες από Guardian)