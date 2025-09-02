Μπρόκολο: Η λύση στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου

Μέχρι το 2022, ανιχνεύθηκαν περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσμίως. Κι αυτό καθιστά τον εν λόγω τύπο, τον τρίτο πιο συχνό καρκίνο στον κόσμο. Σήμερα, αυτός ο τύπος καρκίνου αυξάνεται επιθετικά σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως: Ο καθιστικός τρόπος ζωής, η παχυσαρκία, η κατανάλωση αλκοόλ, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες και φυσικά η σύγχρονη διατροφή, που είναι πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα.

Όμως ο πανικός δεν βοηθά. Παλαιότερες μελέτες δείχνουν ότι αν καταναλώνουμε τακτικά φυτικά τρόφιμα ολικής αλέσεως, διαιτητικές ίνες, γαλακτοκομικά και ψάρια, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. Και μια σούπερ πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Gastroenterology προσθέτει στην εξίσωση της πρόληψης και τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι. Και πλησιάζει η εποχή τους. Δεν είναι καταπληκτικό;

Σε τι ποσότητα να τρώμε μπρόκολο



Mόλις 20 με 40 γραμμάρια σταυρανθών λαχανικών την ημέρα συνδέονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία από τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ερευνητές που ανέλυσαν δεδομένα από 17 μελέτες, με περισσότερους από 97.000 συμμετέχοντες. Και τι παρατήρησαν;

Ότι όσοι συμμετέχοντες έτρωγαν σταυρανθή λαχανικά στις ποσότητες που προαναφέραμε (μεταξύ 20 και 40 γραμμαρίων την ημέρα) διέτρεχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από καρκίνο σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερα ή και καθόλου σταυρανθή λαχανικά.



Πώς τα σταυρανθή λαχανικά και κυρίως το μπρόκολο μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι λαχανικά όπως το λάχανο και το μπρόκολο περιέχουν αντικαρκινικές ενώσεις, όπως η σουλφοραφάνη, οι γλυκοσινολάτες και οι ινδόλες. Η διατροφολόγος Μονίκ Ρίτσαρντ εξήγησε ότι οι γλυκοσινολάτες στα σταυρανθή λαχανικά προστατεύουν τα κύτταρά μας από τον καρκίνο, το οξειδωτικό στρες, τις τοξίνες και τις ελεύθερες ρίζες.

Παράλληλα, αυτά τα λαχανικά είναι πλούσια σε βιταμίνη C, μέταλλα, φλαβονοειδή, καροτενοειδή και φυτοχημικά. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες τους — διαλυτές και αδιάλυτες — τρέφουν το μικροβίωμα του εντέρου και βοηθούν στη διατήρηση ενός υγιούς εντερικού βλεννογόνου. Παλαιότερες μελέτες έχουν επίσης συνδέσει την κατανάλωση σταυρανθών λαχανικών με μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο των ωοθηκών, του προστάτη, της ουροδόχου κύστης, των πνευμόνων, του στομάχου και του παγκρέατος.

Πώς θα βάλουμε περισσότερα σταυρανθή λαχανικά και μπρόκολο στη διατροφή μας;



Ξεκινάμε με μικρά-μικρά βήματα

Για πολλούς από εμάς τα σταυρανθή λαχανικά δεν αποτελούν κανενός είδους αδυναμία. Οπότε ξεκινάμε με δύο μερίδες την ημέρα, π.χ. ένα φλιτζάνι σαλάτα λάχανου στο μεσημεριανό και μισό φλιτζάνι μαγειρεμένο μπρόκολο στο δείπνο.

Ψιλοκόβουμε και αχνίζουμε

Κόβουμε το μπρόκολο ή το κουνουπίδι 30–45 λεπτά πριν το μαγείρεμα και τα αχνίζουμε ελαφρά για να διατηρήσουμε τις ωφέλιμες ουσίες.

Ψητά στο φούρνο

Μια είναι η top συνταγή και απευθύνεται ακόμα και στους πιο αρχάριους: Μπρόκολο ή κουνουπίδι με ελαιόλαδο, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, που ψήνονται μέχρι να γίνουν τραγανά και γλυκά. Καλή μας όρεξη!

Σάλτσες με έξτρα γεύση

Προσθέτουμε μουστάρδα, wasabi, σόγια ή χρένο για μια πικάντικη πινελιά.

Στα smoothies ή στις σαλάτες

Βάζουμε λίγη ρόκα ή λάχανο σε smoothies ή τρίβουμε λάχανο σαλάτες ή για συνοδευτικό σε ψάρι/τόφου.

Δημιουργικά πιάτα για γκουρμεδιάρηδες

Συνδυάζουμε σταυρανθή με άλλα λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης (π.χ. ραπανάκι, καρότο, κολράμπι με κινόα ή ρύζι).

Άλλες εύκολες ιδέες που εκτελούνται στη στιγμή:

Προσθέτουμε μπρόκολο στις ομελέτες, τις πίτσες, τα μαγειρευτά κατσαρόλας και τα ζυμαρικά μας.



Το ζουμί

Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου δεν βρίσκεται στα χάπια αλλά… στα φρέσκα προϊόντα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι με μικρά βήματα να εντάξουμε των θησαυρό των σταυρανθών λαχανικών στην καθημερινότητά μας και να ενισχύσουμε την υγεία μας.

(Με πληροφορίες από medicalnews).