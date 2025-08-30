Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι κι αυτό, αφήνει κάτι πίσω του το οποίο είναι πολύ πιθανό να μας κρατήσει συντροφιά και τις πρώτες δροσερές ημέρες του φθινοπώρου. Η φετινή τάση δεν είναι άλλη από το ρόφημα που δίχασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία, Espresso Lemonade.

Αν και μοιάζει με νέα μόδα, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο καινούργιο. Σύμφωνα με το Serious Eats, ορισμένοι ειδικοί του καφέ θεωρούν ότι ο πρώτος παγωμένος καφέ στον κόσμο ήταν το Mazagran Coffee, ένα μείγμα καφέ και λεμονάδας που ξεκίνησε στην Αλγερία. Σήμερα υπάρχουν αρκετές παραλλαγές, με την πιο δημοφιλή για το ελληνικό κοινό, τον αγαπημένο freddo espresso.

Πώς φτιάχνουμε ένα Espresso Lemonade

-Γεμίζουμε ένα ποτήρι με πάγο.

-Χρησιμοποιούμε λεμονάδα (λεμόνι, νερό, ζάχαρη), τη φτιάχνουμε μόνοι μας ή στύβουμε λεμόνι και το ανακατεύουμε με ζάχαρη.

-Ρίχνουμε πρώτα περίπου 180ml λεμονάδα ή χυμό λεμονιού. Έπειτα προσθέτουμε 180ml cold brew ή espresso.

Σημείωση: Εάν βάλουμε πρώτα τη λεμονάδα, το ποτό βγαίνει πιο «όμορφο» γιατί ο καφές ξεχωρίζει από τον χυμό. Εάν βάλουμε πρώτα τον καφέ, όλα αναμειγνύονται κατευθείαν.

-Διακοσμούμε με μια φέτα λεμόνι και μυρωδικά της επιλογής μας, όπως δεντρολίβανο και μέντα. Εάν θέλουμε να αυτοσχεδιάσουμε, μπορούμε να προσθέσουε και λίγο ανθαρακούχο νερό.

Τι γεύση έχει τελικά;

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες το αποθεώνουν, ενώ άλλοι συμφωνούν ότι είναι ένα από τα πιο περιέργα και πικρά ροφήματα που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Το λεμόνι τονίζει τις σοκολατένιες νότες του καφέ με αποτέλεσμα η γεύση να γίνεται περισσότερο γήινη, σοκολατένια και λεμονάτη.

Για κάποιους, η πρώτη γουλιά είναι εκπληκτικά δροσιστική. Για άλλους, η πικράδα του καφέ σε συνδυασμό με την ένταση της λεμονάδας, δημιουργεί έναν μοναδικό συνδυασμό. Ωστόσο, μερικοί το θεωρούν ξινό, χαρακτηρίζοντας το ως ένα «αποτυχημένο κοκτέιλ».



Το Espresso Lemonade ίσως να μην ταιριάζει σε όλους, αλλά σε μια ζεστή μέρα, έξω στο μπαλκόνι ή σε μια βόλτα, σίγουρα αξίζει να το δοκιμάσουμε.

Με πληροφορίες από Real Simple