Σοφία Λίναρη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

*

Υπάρχουν άνθρωποι που φέτος δεν ανυπομονούν για τις γιορτές.

Που δεν νιώθουν το “γιορτινό”.

Που σηκώνονται κουρασμένοι από τον πόνο ή τη θλίψη πριν ακόμη αρχίσει η μέρα.

Που παλεύουν με το σώμα τους ή με σκέψεις που δεν τους αφήνουν σε ησυχία.

Αυτό το κείμενο είναι για εκείνους.

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για τους γεμάτους.

Είναι και για τους άδειους.

Για όσους προσπαθούν να σταθούν λίγο πιο όρθιοι έστω και για λίγα λεπτά.

Όταν το σώμα πονά, η ψυχή κουράζεται πρώτη.

Ο σωματικός πόνος δεν είναι ποτέ μόνο σωματικός.

Παίρνει μαζί του και την υπομονή, την όρεξη, την ελπίδα.

Όταν οι μέρες γεμίζουν με εξετάσεις, φάρμακα, αναμονές, ανασφάλεια …όλα μοιάζουν πιο βαριά.

Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει κάτι που δεν σπάει:

Συνεχίζεις.

Και αυτό είναι γενναιότητα.

«Η πραγματική δύναμη δεν κάνει θόρυβο. Ανασαίνει σιωπηλά μέσα μας».

Όταν η ψυχή βαραίνει, όλος ο κόσμος σκοτεινιάζει

Το άγχος, η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού, η μοναξιά …δεν εξαφανίζονται επειδή ανάψαμε λαμπάκια.

Αλλά μπορούν να μαλακώσουν όταν σταματήσουμε να πολεμάμε τον εαυτό μας.

Μερικές φορές το πιο γενναίο πράγμα είναι να πούμε:

«Κουράστηκα… αλλά συνεχίζω».

Και αυτό αρκεί.

Επτά τρυφερά βήματα ανακούφισης για αυτές τις γιορτές

Όχι στόχοι.

Όχι πίεση.

Μόνο μικρά, γλυκά πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς να ζορίσουν την ψυχή.

1. Ξεκίνα τη μέρα σου απαλά

Πριν σηκωθείς, πες:

«Σήμερα θα είμαι ευγενικός με εμένα».

Αυτό αλλάζει τον ρυθμό όλης της ημέρας.

2. Μικρές ζεστές κινήσεις στο σώμα

Ένα ζεστό τσάι ή καφές εκεί κάτω από το πάπλωμα…

Μια κουβέρτα και χριστουγεννιάτικες ταινίες

Απλά πράγματα που θυμίζουν στο σώμα ασφάλεια.

3. Κάνε χώρο για λίγη χαρά – έστω για 1 λεπτό

Βάλε ένα τραγούδι.

Κοίτα μια φωτογραφία που αγαπάς.

Άναψε ένα κερί.

Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο.

Η χαρά δέχεται και ψίχουλα

4. Μίλα σε έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει

Ένα μήνυμα αρκεί.

Όχι για να εξηγήσεις.

Για να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος.

5. Φρόντισε τη σκέψη σου με ευγένεια

Όταν έρχεται μια σκληρή φράση, αντικατάστησέ την:

– «Δεν αντέχω άλλο» → «Αντέχω αυτή τη στιγμή».

– «Δεν είμαι όπως πρέπει» → «Είμαι όπως μπορώ».

6. Σου επιτρέπεται να σταματήσεις

Να μην πας κάπου.

Να πεις όχι.

Να ξεκουραστείς.

Η ξεκούραση δεν είναι αδυναμία – είναι θεραπεία.

7. Άφησε μια μικρή χαραμάδα για ελπίδα

Μικρή, όσο το άνοιγμα από τη φλόγα ενός κεριού.

Αρκεί.

Το μήνυμα που θέλω να αφήσω σε όσους παλεύουν

Αν αυτές οι μέρες σε βρίσκουν ταλαιπωρημένο, αδύναμο ή φοβισμένο, κράτα κάτι:

Δεν χρειάζεται να είσαι χαρούμενος.

Αρκεί να είσαι εδώ.

Η παρουσία σου είναι ήδη νίκη.

Κι ίσως αυτά τα Χριστούγεννα να μην έχουν φανταχτερά δώρα…

Αλλά μπορούν να έχουν κάτι σπουδαιότερο:

Μια στιγμή που θα πιστέψεις ξανά ότι αξίζεις να γίνεις καλά.

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη