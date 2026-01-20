«Είσαι πολύ δυναμική, οι άντρες σε φοβούνται».

Πόσες φορές έχεις ακούσει αυτή τη φράση; Και πόσες φορές αναρωτήθηκες αν η καριέρα σου, η οικονομική σου αυτονομία και η αποφασιστικότητά σου είναι το τίμημα που πληρώνεις για τη μοναξιά;

Οι γυναίκες σήμερα στεκόμαστε σε ένα εσωτερικό σταυροδρόμι. Από τη μία, η ανάγκη για δύναμη, ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Από την άλλη, η αρχέγονη ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.



Και κάπου εκεί γεννιέται το ερώτημα: πρέπει τελικά να διαλέξουμε;

Ως Certified Coach, βλέπω συχνά γυναίκες που πιστεύουν ότι η δύναμη και η αγάπη λειτουργούν ανταγωνιστικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για “το ένα ή το άλλο”. Η δύναμη και η αγάπη δεν είναι αντίπαλοι. Η σύγχρονη γυναίκα δεν θέλει τη δύναμη για να αντικαταστήσει την αγάπη.

Τρεις Αλήθειες για τη Δύναμη και την Αγάπη



1. Η Ανεξαρτησία είναι το “Φίλτρο” σου: Όταν μια γυναίκα δεν εξαρτά την ασφάλεια και την αξία της από έναν άλλον άνθρωπο τότε δεν ψάχνει για έναν «σωτήρα», αλλά για έναν σύντροφο. Η δύναμή σου επιτρέπει να θέτεις υψηλά standards. Δεν συμβιβάζεσαι!



2. Η Δύναμη σου Επιτρέπει να είσαι Ευάλωτη: Ακούγεται παράδοξο, αλλά μόνο μια πραγματικά δυνατή γυναίκα τολμά να είναι ευάλωτη. Γιατί; Γιατί ξέρει ότι ακόμα κι αν πληγωθεί, έχει τα εργαλεία να σηκωθεί ξανά. Μόνο μια γυναίκα που νιώθει εσωτερικά ασφαλής μπορεί να είναι πραγματικά ευάλωτη.

3. Η Αγάπη δεν είναι Υποταγή, είναι Συνδημιουργία: Το παλιό μοντέλο ήθελε τη γυναίκα “πίσω” από τον άνδρα. Το νέο μοντέλο μας θέλει δίπλα. Η σύγχρονη γυναίκα ενδιαφέρεται για την αγάπη που σέβεται την αυτονομία της. Στο coaching, αυτή η στιγμή ονομάζεται επίγνωση: όταν καταλαβαίνεις ότι μπορείς να αγαπήσεις χωρίς να χαθείς, και να πληγωθείς χωρίς να διαλυθείς. Εκεί γεννιέται η ώριμη αγάπη.



Αν αυτό το άρθρο σε άγγιξε, ίσως ήρθε η στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου με τη δύναμη και την αγάπη.

Μαριάννα Φέξη

Certified Coach- Association for Coaches





