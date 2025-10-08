Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η κατάθλιψη εκδηλώνεται διαφορετικά στα δύο φύλα. Όπως δείχνουν τα ευρήματα, «επισκέπτεται» αρκετά πιο εύκολα τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες και οι λόγοι κρύβονται πίσω από γενετικούς παράγοντες.

Στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, εντοπίζονται 16 γενετικοί παράγοντες που συνδέονται με την κατάθλιψη στις γυναίκες και 8 στους άνδρες. Πρόκειται για διπλάσιες πιθανότητες, σε κάθε περίπτωση όμως «η κατάθλιψη μπορεί να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο από τον έναν άνθρωπο στον άλλον», υποστηρίζει η ερευνήτρια δρ Μπρίτανι Μίτσελ.

Advertisement

Advertisement

Πράγματι, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Το ίδιο ισχύει και για τους λόγους που μπορεί να εμφανίσει κατάθλιψη. «Μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα που να εξηγούν γιατί η κατάθλιψη επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες από τους άνδρες, περιλαμβάνοντας τον πιθανό ρόλο της γενετικής», προσθέτει η ερευνήτρια.

Σεξουαλική κακοποίηση και διαπροσωπική βία

Αυτό όπως όλα δείχνουν είναι κάτι που αλλάζει, με την εν λόγω έρευνα να φέρνει νέα δεδομένα στο «τραπέζι». Οι ερευνητές αναγνωρίζουν την ύπαρξη συμπεριφορικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών εξηγήσεων στα αποτελέσματα της έρευνας, με τους άνδρες να είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια, κάτι που οδηγεί σε ελλιπή δεδομένα διάγνωσης.

Επίσης, οι γυναίκες είναι συχνότερα εκτεθειμένες σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και διαπροσωπικής βίας. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι αυτοί οι παράγοντες αναδεικνύουν την ανάγκη για μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην κατανόηση των μηχανισμών της κατάθλιψης. Προτείνει όμως ότι οι γενετικές διαφορές παίζουν σημαντικό ρόλο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν DNA από πέντε διεθνείς ομάδες: Από την Αυστραλία, την Ολλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το τελικό δείγμα ήταν 130.471 γυναίκες και 64.805 άνδρες με μείζονα κατάθλιψη, καθώς και 159.521 γυναίκες και 132.185 άνδρες χωρίς διάγνωση.

Κίνδυνος κατάθλιψης στις γυναίκες δύο έως τρεις φορές πάνω

Στην έρευνα εντοπίζονται ισχυρότερες γενετικές συσχετίσεις στις γυναίκες μεταξύ κατάθλιψης και μεταβολικών χαρακτηριστικών που «ενδέχεται να εξηγούν γιατί οι γυναίκες με κατάθλιψη παρουσιάζουν συχνότερα μεταβολικά συμπτώματα, όπως είναι οι αλλαγές στο βάρος ή τα διαφοροποιημένα επίπεδα ενέργειας», περιγράφει η δρ Τζόντι Τόμας, επικεφαλής ερευνήτρια.

Ο καθηγητής Φίλιπ Μίτσελ, από την Σχολή Κλινικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε: «Υπάρχει μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με το γιατί η κατάθλιψη είναι σταθερά πιο συχνή στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες, με τις περισσότερες μελέτες να δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο».

Advertisement

Μέχρι τώρα, οι επικρατέστερες θεωρίες σχετίζονταν με τον ρόλο των γυναικών στην οικογενειακή φροντίδα, καθώς και με κοινωνικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες. Αυτό είναι κάτι που πλέον αλλάζει, σύμφωνα με τον δρ. Μίτσελ.

«Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή γενετική μελέτη μεγάλης κλίμακας παρέχει ισχυρές αποδείξεις ότι οι διαφορές στα ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί πράγματι να οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, καθώς εντοπίζονται περισσότερες περιοχές κινδύνου στο γυναικείο γονιδίωμα σε σχέση με το ανδρικό και περιορισμένη επικάλυψη μεταξύ των δύο φύλων.

«Εκτός από το ότι ενισχύει την άποψη πως οι διαφορές στα ποσοστά κατάθλιψης οφείλονται κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες, ανοίγει επίσης τον δρόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη διαφορετικών φαρμακευτικών θεραπειών για γυναίκες και άνδρες, καθώς θα κατανοούμε καλύτερα τα βιολογικά συστήματα που κωδικοποιούνται από αυτές τις γενετικές περιοχές», καταλήγει.

Advertisement

Πηγή: Guardian