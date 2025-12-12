Πολλές φορές μας τυχαίνει να ανοίξουμε την κατάψυξή μας για να αποθηκεύσουμε τα ψώνια που μόλις κάναμε, και ενώ φαίνεται να έχει χώρο, στην πραγματικότητα δεν χωράει τίποτα άλλο καθώς ο πάγος που έχει δημιουργηθεί έχει καταβάλει τα πάντα μέσα στην κατάψυξη.

Εκείνη την στιγμή νιώθουμε μια απελπισία κάθως αυτό το πρόβλημα μας συμβαίνει συνέχεια και όσες φορές και αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον πάγο, παντα ξανά δημιουργείται με αποτέλεσμα να μην έχουμε ποτέ χώρο στον καταψύκτη μας.

Υπάρχουν κάποια μυστικά που ίσως να μην είχαμε σκεφτεί και που σίγουρα θα μας επωφελούσαν περισσότερο από το να καθόμαστε και να «ξύνουμε» τον πάγο από τα τοιχώματα του καταψύκτη μας.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Real Simple, υπάρχουν αρκετά απλά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε όταν ο καταψύκτης «κατεβαίνει» κάτω από το φυσιολογικό και παγώνει περισσότερο απ’ όσο πρέπει.

1. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη

Ελέγχουμε πρώτα τη ρύθμιση του θερμοστάτη. Η ιδανική θερμοκρασία καταψύκτη είναι περίπου 18°C. Αν είναι πιο χαμηλά, το ανεβάζουμε, αλλά χρειάζονται περίπου 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η νέα θερμοκρασία.

2. Ελέγχουμε τους αεραγωγούς

Τυχόν παγωμένος αέρας ή συσκευασίες που μπλοκάρουν τους αεραγωγούς μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική ψύξη. Μια καλή τακτοποίηση και καθαριότητα βοηθά στη σωστή κυκλοφορία του αέρα.

3. Σιγουρευόμαστε ότι η πόρτα κλείνει καλά

Αν υπάρχουν κενά στα λάστιχα της πόρτας, ο καταψύκτης κάνει «υπερπροσπάθεια» για να διατηρήσει τη θερμοκρασία και τελικά γίνεται υπερβολικά κρύος. Καθαρίζουμε τα λάστιχα και αν χρειαστεί τα ρυθμίζουμε.

4. Κάνουμε απόψυξη όταν υπάρχει πολύς πάγος

Όπως επισημαίνει το Real Simple, υπερβολικός πάγος στους τοίχους και στους αεραγωγούς απαιτεί ολοκληρωμένη απόψυξη.

Τα βασικά βήματα:

Βγάζουμε τα τρόφιμα και τα κρατάμε σε φορητά ψυγειάκια

Βάζουμε πετσέτες γύρω από την κατάψυξη.

Τον αποσυνδέουμε και αφήνουμε τον πάγο να λιώσει.

Σκουπίζουμε και καθαρίζουμε με διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού.

Τον ξαναβάζουμε σε λειτουργία και περιμένουμε λίγες ώρες πριν επιστρέψουμε τα τρόφιμα.

Αν το πρόβλημα συνεχίζεται

Σε blog της Whirlpool αναφέρεται πως σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στον θερμοστάτη ή στον συμπιεστή / ανεμιστήρα του ψυγείου: αν κάποιο από αυτά τα μέρη έχει βλάβη, το ψυγείο μπορεί να λειτουργεί συνεχώς χωρίς να ελέγχει τη θερμοκρασία σωστά με αποτέλεσμα υπερβολικό πάγωμα. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται τεχνικός.

Επίσης αναφέρει ότι όταν υπάρχουν παγωμένα τοιχώματα ή το πάχος πάγου είναι πάνω από περίπου 0,6 cm, το σύστημα ψύξης δυσκολεύεται ο κρύος αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά, με αποτέλεσμα να πέφτει υπερβολικά η θερμοκρασία.

Τέλος επιβεβαιώνεται ότι μπλοκαρισμένοι αεραγωγοί μέσα στον καταψύκτη μπορούν να προκαλέσουν υπερψύξη: όταν τα τρόφιμα ή οι συσκευασίες καλύπτουν τους αεραγωγούς, η κυκλοφορία του αέρα διακόπτεται και ο καταψύκτης «παγώνει» υπερβολικά.

Σύμφωνα με άρθρο του appliance journal , αν η θερμοκρασία πέσει πολύ χαμηλά κάτω από το κανονικό μπορεί να έχουμε πόσοτητα πάγου ή κρυστάλλων πάγου πάνω στα τρόφιμα και στη συσκευασία τους. Αυτό σημαίνει ότι τα τρόφιμα μπορεί να υποστούν «freezer burn»: δηλαδή αφυδάτωση ή καταστροφή υφής ειδικά σε κρέατα, ψάρια, παγωτά ή έτοιμα φαγητά.

Αν ο καταψύκτης είναι υπερβολικά ψυχρός, το πολύ χαμηλό περιβάλλον και η μη κανονική κυκλοφορία του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε κακή διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων: ξηρασία, αλλοίωση γεύσης ή υφής, ή ακόμη και αφυδάτωση σε φρούτα/λαχανικά.

Επιπλέον, ένας υπερβολικά καταψυγμένος θάλαμος απαιτεί περισσότερη ενέργεια για ψύξη, κάτι που μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ρεύμα άρα έχει και οικονομικό/περιβαλλοντικό κόστος.

Με πληροφορίες από realsimple.com, whirlpool.com και appliancejournal.com

