Πολλόι από εμάς όταν μαγειρεύουμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον φούρνο μας για ψήσιμο, συχνά αμφιταλαντευόμαστε με τον εαυτό μας για το εάν θα πρέπει να προθερμάνουμε τον φούρνο μας ή όχι.

Ειδικά όταν βιαζόμαστε ή πεινάμε πολύ, θέλουμε απλά να φτιάξουμε το φαγητό μας και να φάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες συνταγές άκομα και στις πιο απλές, οι ειδικοί πάντα μας προτείνουν να προθερμαίνουμε τον φούρνο μας, ωστόσο πάλι υπάρχουν φορές που το παραλείπουμε.

Τι όμως είναι καλύτερο για να πετύχουμε το τέλειο ψήσιμο στο φαγητό μας;

Σύμφωνα με άρθρο του Real Simple, η ειδικός Σαστίν τονίζει πως η προθέρμανση του φούρνου είναι ένα μικρό αλλά καθοριστικό βήμα για επιτυχημένο ψήσιμο. Η σταθερή, υψηλή θερμοκρασία από το πρώτο λεπτό βοηθά τα διογκωτικά μέσα να ενεργοποιηθούν σωστά, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφο φούσκωμα σε κέικ, μπισκότα, ψωμιά και γενικά σε όλες τις «ευαίσθητες» παρασκευές.

Γιατί η προθέρμανση είναι κρίσιμη στο ψήσιμο

Χωρίς προθέρμανση, οι χημικές αντιδράσεις στα αρτοσκευάσματα αλλάζουν και όχι προς το καλύτερο. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πλακουτσωτά μπισκότα, κέικ που φουσκώνουν αργά και μετά καταρρέουν, καθώς και μειωμένη καραμελοποίηση, άρα λιγότερη γεύση και χρώμα.

Τι γίνεται με το ψήσιμο λαχανικών και κρεάτων

Ακόμη κι αν δεν καταστραφούν τα λαχανικά όταν μπαίνουν σε κρύο φούρνο, η Σαστίν σημειώνει ότι η προθέρμανση συμβάλλει σε καλύτερο ρόδισμα, πιο τραγανή υφή και σωστό καραμέλωμα στην επιφάνεια του φαγητού. Η έντονη αρχική θερμότητα βοηθά να παραμείνει το εσωτερικό ζουμερό.

Πότε μπορείς (ίσως) να παραλείψουμε την προθέρμανση

Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις όπου ένα «κρύο ξεκίνημα» δεν βλάπτει το αποτέλεσμα. Πιάτα όπως σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο, λαδερά ή φαγητά γάστρας, μπορούν να ωφεληθούν από το σταδιακό ανέβασμα θερμοκρασίας, που τα βοηθά να μαγειρευτούν πιο απαλά και ομοιόμορφα. Για απλό ζέσταμα φαγητού, η προθέρμανση επίσης δεν είναι απαραίτητη αν και παραμένει ιδανική.

Σε άρθρο του Food & Wine ο σεφ Ρόμπερτ Κάντου, επιβεβαιώνει ότι η προθέρμανση εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο, σωστή υφή και χρυσαφένια κρούστα.

Από την άλλη, για πιο “αργά” ή “ήπια” φαγητά όπως κάστα-ψητά, κατσαρόλας ή φαγητά που ψήνονται χαμηλά και αργά μπορεί να μην είναι πάντα απαραίτητη.

Επίσης τονίζεται ότι η προθέρμανση του φούρνου είναι βασική για να εξασφαλίσουμε σταθερό ψήσιμο, σωστή υφή και την επιθυμητή εμφάνιση κυρίως όταν φτιάχνουμε ψωμιά, γλυκά ή μπισκότα.

Η άμεση “έκρηξη” θερμότητας που προσφέρει ο προθερμασμένος φούρνος βοηθά τα υλικά να «σφραγιστούν» σωστά και να ανέβουν όπως πρέπει. Ωστόσο, για πιο βραστά ή αργά φαγητά, μπορεί να μην είναι απαραίτητος και ένα “κρύο-προς-ζεστό” ξεκίνημα ίσως να λειτουργεί εξίσου καλά.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως για καλύτερα αποτελέσματα, ίσως να πρέπει να βελτιώσουμε λίγο το παιχνίδι της υπομονής μας και να περιμένουμε λιγάκι να προθερμανθεί ο φούρνος μας πριν ψήσιμουμε το φαγητό μας.

Με πληροφορίες από realsimple.com και foodandwine.com





