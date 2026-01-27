Παρότι όμως μοιάζει ακίνδυνος, δεν είναι όλα τα τρόφιμα και τα υλικά κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα. Ορισμένες επιλογές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα, αλλοίωση του φαγητού ή ακόμη και κινδύνους για την υγεία μας.

Σίγουρα πολλά από αυτά τα έχουμε ξαναζεστάνει στο παρελθόν χωρίς κανένα πρόβλημα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασφαλή και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Advertisement

Advertisement

Ποια είναι λοιπόν τα τρόφιμα, τα υγρά και τα υλικά που δεν βάζουμε ποτέ στον φούρνο μικροκυμάτων;

Τρόφιμα που χρειάζονται προσοχή

Πιπεριές τσίλι

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο RealSimple.com, οι κόκκινες, πράσινες ή πορτοκαλί καυτερές πιπεριές περιέχουν καψαϊκίνη, την ουσία που τους δίνει την έντονη καυτερή γεύση. Όταν θερμαίνονται στα μικροκύματα, η καψαϊκίνη εξατμίζεται και εγκλωβίζεται στον κλειστό χώρο του φούρνου.

Όταν ανοίγουμε την πόρτα, οι αναθυμιάσεις μπορούν να ερεθίσουν μάτια, μύτη, λαιμό και πνεύμονες.



Βραστά αυγά

Ακόμα και χωρίς το τσόφλι, τα βραστά αυγά στα μικροκύματα παγιδεύουν ατμό στο εσωτερικό τους. Η πίεση αυξάνεται και μπορεί να προκληθεί έκρηξη τη στιγμή που τα κόβουμε ή τα δαγκώνουμε, με κίνδυνο σοβαρού εγκαύματος.



Μαγειρεμένες πατάτες που έχουν μείνει

Οι πατάτες μπορεί να φιλοξενούν το βακτήριο Clostridium botulinum. Αν μετά το μαγείρεμα μείνουν εκτός ψυγείου, τα σπόρια του βακτηρίου μπορούν να πολλαπλασιαστούν.

Advertisement

Τα μικροκύματα δεν καταστρέφουν πάντα αυτά τα βακτήρια, με αποτέλεσμα πιθανές στομαχικές διαταραχές. Καλό είναι να τις βάζουμε στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό και τις ξαναζεσταίνουμε στον φούρνο. Αποφεύγουμε το αλουμινόχαρτο, καθώς παγιδεύει υγρασία και ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων.

Σύμφωνα με άρθρο του pulse.ng παρόμοιες πληροφορίες ισχύουν και για το μαγειρεμένο ρύζι το οποίο μπορεί να φιλοξενεί σπόρια του βακτηρίου Bacillus cereus.

Αν το αφήσουμε για πολλή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και μετά το ξαναζεστάνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων, αυτά τα βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Το σωστό είναι να το βάζουμε αμέσως στο ψυγείο μετά το μαγείρεμα και να το θερμαίνουμε πλήρως με άλλο τρόπο (π.χ. σε κατσαρολάκι).



Επεξεργασμένα κρέατα

Advertisement

Σύμφωνα με έρευνες το μπέικον, τα λουκάνικα, τα αλλαντικά και hot dog όταν θερμαίνονται στα μικροκύματα παράγουν οξειδωμένα παράγωγα χοληστερόλης (COPs). Οι ουσίες αυτές έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακά νοσήματα και φλεγμονές.

Λαχανικά πλούσια σε μέταλλα

Όπως αναφέρει το health.alot.com όρισμένα λαχανικά, ειδικά ωμά πράσινα φυλλώδη (όπως σπανάκι και kale), περιέχουν υψηλές ποσότητες μετάλλων όπως σιδηρό και μαγνήσιο. Αυτά τα μέταλλα μπορεί να αντιδράσουν με τα κύματα και να παράγουν σπινθήρες ή ακόμα και φωτιά στον φούρνο μικροκυμάτων. Αν θέλουμε να τα θερμάνουμε, καλύτερα να τα μαγειρέψουμε στον ατμό ή σε τηγάνι.

Advertisement

Υγρά που χρειάζονται προσοχή

Το άρθρο του RealSimple.com προσθέτει:

Κούπα με σκέτο νερό

Το νερό στα μικροκύματα μπορεί να φτάσει σε υπερθέρμανση χωρίς να κοχλάζει. Με την παραμικρή κίνηση ή την προσθήκη φακελακίου τσαγιού, μπορεί να δημιουργηθεί απότομος βρασμός ή ακόμα και «έκρηξη».



Βρεφικό γάλα ή μητρικό γάλα

Advertisement

Τα μικροκύματα ζεσταίνουν ανομοιόμορφα, δημιουργώντας θερμά σημεία που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα του μωρού. Επιπλέον, ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να υποβαθμιστούν.

Advertisement

Άλλα υλικά που χρειάζονται προσοχή

Σε άρθρο του health.com αναφέρεται πώς τα πλαστικά δοχεία ή φιλμ που δεν φέρουν την ένδειξη “microwave-safe” μπορούν να απελευθερώσουν χημικά στο φαγητό όταν θερμανθούν. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το μαγείρεμα ή ακόμα και το ζέσταμα σε πλαστικά μπορεί να απελευθερώσει νανοπλαστικά ή ουσίες όπως BPA και φθαλάτες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας.

Κονσέρβες ή κουτιά με μεταλλικά μέρη

Άρθρο του goodhousekeeping.com εξηγεί πώς τα κουτιά από κονσέρβες ή δοχεία με μεταλλικά χερούλια/εφαρμογές μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια αντανάκλαση των μικροκυμάτων, με αποτέλεσμα σπινθήρες ή ακόμα και πύρωση μέσα στη συσκευή κάτι που επαναλαμβάνεται σε διάφορες πηγές για την ασφάλεια των μικροκυμάτων.



Η ευκολία των μικροκυμάτων είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά η ασφάλεια πρέπει να προηγείται. Με μικρές αλλαγές στον τρόπο που ζεσταίνουμε τα τρόφιμά μας, προστατεύουμε την υγεία μας και αποφεύγουμε δυσάρεστα ατυχήματα.

Advertisement

Με πληροφορίες από RealSimple.com, pulse.ng, health.alot.com, health.com και goodhousekeeping.com