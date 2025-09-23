Ένας νέος θεσμός, που συνδέει δημιουργούς, καλλιτέχνες, σχεδιαστές μόδας και ενδιαφερόμενο κοινό, γεννήθηκε από την Ελληνική Ένωση Σχεδιαστών Μόδας και την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στους χώρους της Πειραιώς 260, στήθηκε μια γιορτή που πάντρεψε την υψηλή ραπτική με την τέχνη και κάλεσε το κοινό τους να παραστεί. Το 1ο Greek Fashion Festival αγκάλιασε το αύριο της μόδας καλωσορίζοντας παλιούς και νέους δημιουργούς και βάζοντάς τους στη διαδικασία της δημιουργικής σκέψης, της αλλαγής και του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πολλές συζητήσεις έλαβαν χώρα για τη μόδα, τη ζωντανή μορφή της τέχνης, την τόσο παρεξηγημένη και παράλληλα την αλληλένδετα συνδεδεμένη με αυτήν. Υπάρχει πρωτοποριακή μόδα στην Ελλάδα; Οι Έλληνες σχεδιαστές τολμούν το διαφορετικό και ασυνήθιστο ή ακολουθούν τον σχεδιασμό κομματιών που τους εγγυάται ασφαλή εμπορικότητα; Ποια είναι η θέση μας στη μόδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη; Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της υψηλής ραπτικής και της επιχειρηματικότητας, έλαβαν μέρος σε διαλόγους θέτοντας στο τραπέζι της δημιουργικότητας μια σειρά θεμάτων. Λύθηκαν; Όχι, είναι σημαντικό όμως ότι εντοπίστηκαν, συζητήθηκαν και μπήκαν στη σφαίρα της βελτίωσης. Γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να ακουστούν.

Όπως είπε η πρόεδρος της Ένωσης Έλληνων Σχεδιαστών, Ορσαλία Παρθένη, αν και δημιουργούμε μόδα, δεν έχουμε τις δυνατότητες άλλων κρατών για να προχωρήσουμε γι αυτό και δεν είμαστε κέντρο της μόδας ούτε καν στα Βαλκάνια. Η ίδια έθεσε και το πρόβλημα των «χρυσών χεριών» όπως τα αποκάλεσε, εννοώντας τους ράφτες και τις μοδίστρες που κάνουν πατρόν και οι οποίοι στην εποχή μας αν και καλοπληρωμένοι είναι δυσεύρετοι.

Στην παράσταση Dramode, την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ

Πιο αναλυτικά, το φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα με την παράσταση-θεατρικό ντεφιλέ Dramodé, μια πρωτότυπη σύμπραξη της μόδας με το θέατρο, τη μουσική και τον χορό, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της Ζωής Χατζηαντωνίου. Μια παράσταση που ένωσε τη μυθολογία με την όπερα, την τέχνη και τη μόδα και μάγεψε το κοινό. Σπουδαία ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο έλαβαν μέρος, μεταξύ των οποίων οι Θωμάς Βασιλειάδης, Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Βιδάκη, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Μαρία Βρεττού, Ραφαέλα Βρεττού, Αναστασία Γαλερού-Βλάσση, Κων/νος Γεωργόπουλος, Μαλαματένια Γκότση, Κατερίνα Διδασκάλου, Βασιλική Δρίβα, Νικόλαος Ζήσου, Νικολέττα Θαμνοπούλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιώργος Καραμίχος, Κόρα Καρβούνη, Χρήστος Κραγιόπουλος, Έμιλυ Κολιανδρή, Ανδρέας Κολίσογλου, Μυρτώ Κοντονή, Σοφία Κόκκαλη, Ελένη Κόκλα, Ταμίλα Κουλίεβα, Μελία Κρέιλινγκ, Χρήστος Κυπριώτης, Νίκος Κύρτσος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λέχου, Aurora Marion, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος, Μάρκος Μουζάκης, Δώρα Μπηλιώνη, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Άννα Παπαθανασίου, Μαρισία Παπαλεξίου, Αναστασία Πετροπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Μάνος Πίντζης, Άλκηστις Πουλοπούλου, Παναγιώτης Ρενιέρης, Niko Rupllem, Σπυρος Σουλαδάκης, Έκτορας Σπηλιόπουλος, Νάνσυ Σταματοπούλου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Τσίκλης, Ηλιάνα Υφαντή, Ελένη Φώτου, Αιμίλιος Χειλάκης, Βιβή Χριστοδουλοπούλου. Μαζί τους δεκαεπτά κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές, μέλη της Ένωσης Σχεδιαστών, 240791ek, Daphne Valente, Dassios, Denise Eleftheriou, ISSI, Konstantinos Tsigaros, Kathy Heyndels, Kourbela, Liana Camba, Maison Faliakos, Maison Zoulias, Olga Karaververis, Parthenis, Sotiris Georgiou, Tassos Mitropoulos, Vrettos Vrettakos, Yiorgos Eleftheriades παρουσίασαν δημιουργίες εμπνευσμένες από την ιστορία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη σε συζητήσεις στραμμένες στο μέλλον. Στο πρώτο workshop “Fashion is Thinking (Design Thinking)” του Mediterranean College, η Δανάη Ιωάννου, Programme Leader BA Fashion Design & Marketing Mediterranean College έδειξε πώς μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ολοκληρωμένη πρόταση μόδας, αξιοποιώντας τεχνικές design thinking που συνδέουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Ακολούθησε η ενότητα «Εργαλεία στήριξης & χρηματοδοτικές λύσεις» με την υποστήριξη της Eurobank και της AFI, όπου οι Γιώργος Καρακατσάνης και Σταμάτης Βελεγράκης, μαζί με τη σχεδιάστρια Ελένη Καββάδα και την πρόεδρο της Ένωσης Σχεδιαστών Ορσαλία Παρθένη, ανέλυσαν τις σύγχρονες δυνατότητες ενίσχυσης για νέες δημιουργικές επιχειρήσεις, σε συζήτηση που συντόνισε η Editor-In-Chief του Queen, Διονυσία Καλαποθαράκου.

Συζητήσεις για το μέλλον της ελληνικής μόδας.

Το απόγευμα, τα Fashion Talks έφεραν στο ίδιο τραπέζι φωνές από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και των media. Στο πάνελ «Μόδα & Πολιτισμός», ο Γιώργος Ελευθεριάδης (Ε.Ε.Σ.Μ.), η Μαρία Λουίζου (Εικαστικός), η Ζωή Χατζηαντωνίου (Σκηνοθέτρια), η Ελευθερία Τσέλιου (Eleftheria Tseliou Gallery & Ιστορικός Τέχνης), η Στέλλα Λιζάρδη (Creative Director, Benaki Museum Shop & Fashion Writer, LIFO) και ο Νικόλας Βιλλιώτης (L’Oreal Pro Creator) με τη δημοσιογράφο και σύμβουλος επικοινωνίας Βάσω Παπαγιαννακοπούλου στον συντονισμό, συζήτησαν πως η μόδα συνομιλεί με την τέχνη και πως από κοινού χαράσσουν τον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Στο πάνελ με θέμα «Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής», με τη συμμετοχή των Ελένης Καββάδα (Ε.Ε.Σ.Μ.), Αλεξάνδρας Σπυριδοπούλου (Global Senior Artist, MAC), Διονύση Καββαθά (Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής των Μέσων), Μαρίας Φωκά (Αρχιτέκτονας/Fashion Artist) και Έλενας Παπαδοπούλου (Radio Athènes, Institute for Contemporary Visual Culture), σε συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Φαλίδα, κυριάρχησαν οι συζητήσεις γύρω από τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ανάγκη να εκπροσωπεί η βιομηχανία της μόδας όλη την ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Στο πάνελ «Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών», οι Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος, Ε.Ε.Σ.Μ.), Έλις Κις (Editor-In-Chief, Vogue Greece), Γαλάτεια Λασκαράκη (Editor-In-Chief, Marie Claire Greece), Ελένη Στασινοπούλου (Εκδότρια-Madame Figaro Greece), με τη Σάντυ Τσαντάκη (Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine) στον συντονισμό, μίλησαν για το ρόλο των περιοδικών μόδας και τη σημασία της εκπαίδευσης, της διεθνούς δικτύωσης και της ενδυνάμωσης των νέων σχεδιαστών που θα αποτελέσουν το μέλλον της ελληνικής μόδας.

Τέλος, στη συζήτηση «Η Μόδα στην πόλη μας» με την Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Μ.) και τη Δρ. Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου (Senior Researcher Ο.Π.Α., Ιδρύτρια SOFFA & Fashion Revolution Greece), υπό τον συντονισμό της Σάντυς Τσαντάκη (Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine), ανέλυσε μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fabrix και τον διαγωνισμό που θα αναδείξει δέκα καινοτόμες δράσεις βιώσιμης και συμπεριληπτικής μόδας, οι οποίες θα βραβευτούν με 5.000 ευρώ η καθεμία.

Το φινάλε του φεστιβάλ έγινε με το Musical Chairs Fashion Show, σε παρουσίαση του απολαυστικού Γιώργου Ριζόπουλου. Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ζωντανό παιχνίδι «μουσικών καρεκλών», μια ευρηματική μεταφορά του φαινομένου του front row στις διεθνείς εβδομάδες μόδας.

Αναμένουμε τη συνέχεια του φεστιβάλ μόδας και τέχνης την επόμενη χρονιά.