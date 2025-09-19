Δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από τότε που η σχεδιάστρια Βικτώρια Καρατζά, δημιουργός του brand VICKAY, συστήθηκε στο ευρύ κοινό, κάνοντας το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας στην Αθήνα, AFW (Athens Fashion Week). Η συμμετοχή της στην κατηγορία των New Designers τη δικαίωσε και με το παραπάνω αφού κατάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο του καλύτερου σχεδιαστή. Λίγους μήνες μετά η ταλαντούχα δημιουργός ταράζει και πάλι τα νερά, αλλά αυτή τη φορά πλέοντας σε μεγαλύτερες «θάλασσες». Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη η Βικτώρια Καρατζά παρουσίασε την κολεξιόν με τίτλο «Transcending time» δηλαδή σε ελεύθερη μετάφραση «Ξεπερνώντας τον χρόνο»… κι όπως φαίνεται ξεπέρασε όχι μόνο τον χρόνο, αλλά και τις προσδοκίες μας…

Γλυπτικό τοπ σε κρεμ χρώμα και παντελόνα στην ίδια απόχρωση από τη σχεδιάστρια Βικτώρια Καρατζά.

Πόσο δύσκολο είναι για έναν σχεδιαστή να συμμετέχει στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης, όπου η αγορά είναι πολύ απαιτητική;

Η αγορά της Νέας Υόρκης είναι πολλά υποσχόμενη γι΄ αυτό και είναι τόσο απαιτητική. Υπάρχει μια δημιουργική πίεση, χρειάζεται στοχοπροσήλωση και επαγγελματισμός. Καθώς ανεβαίνουν οι προσδοκίες του κόσμου ανεβαίνουν και οι καλλιτεχνικές απαιτήσεις για τον σχεδιαστή που θέλει να διακριθεί. Το σημαντικό είναι – όποιος βρίσκεται σε αυτήν τη θέση- να το αντιμετωπίζει θετικά και χωρίς άγχος. Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία κάνει τον σχεδιαστή πιο δυνατό και επαγγελματικά πιο έτοιμο. Το σίγουρο είναι ότι η αγορά ανταμείβει τους τολμηρούς και εκείνους που έχουν ξεκάθαρο όραμα για τη γραμμή τους.

Advertisement

Advertisement

Στράπλες φόρεμα με αποκαλυπτικό cut out, δημιουργία της Βικτώριας Καρατζά.

Ποια είναι τα μηνύματα που λάβατε από το κοινό της Νέας Υόρκης;

Θα σας πω πως αισθάνθηκα αρχικά. Μόλις βγήκαν τα μοντέλα στην πασαρέλα σταμάτησε κάθε δημιουργική σκέψη κι όλα κλείδωσαν σε εκείνες τις στιγμές. Στάθηκα σιωπηλή κι άρχισα να απολαμβάνω το αποτέλεσμα, τους καρπούς της δουλειάς, για την οποία αφιέρωσα αμέτρητες ώρες. Το σημαντικότερο δώρο που εισέπραξα από όλη αυτή την προσπάθεια ήταν η θετική ανταπόκριση του κόσμου. Μπορώ να πω ότι δικαίωσε τον αγώνα που έκανα και ευελπιστώ ότι προεικονίζει την επιτυχία που θα έχει η συλλογή στη συνέχεια. Για την VICKAY υπάρχει μια όμορφη εξέλιξη στη Νέα Υόρκη. Οφείλω να πω ότι οι στυλίστες εκεί με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και ανέδειξαν τη δουλειά μου μέσα από fashion editorials. Τώρα που ολοκληρώθηκε η επίδειξη κατάλαβα ότι υπάρχει μια σύμπνοια του brand με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες της νεοϋορκέζικης αγοράς. Δηλαδή ο αντιπροσωπευτικός συνδυασμός του Casual Couture που χαρακτηρίζει το σχεδιαστικό μου στυλ είναι αυτό που αναζητούν.

Ντένιμ τζάκετ με σταθερούς ώμους με βάτες, συνδυασμένο με ασορτί σορτς

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κολεξιόν «Transcending time»

Η συλλογή «Transcending time» είναι σχεδιασμένη για την άνοιξη – καλοκαίρι του 2026. Έμπνευση μου ήταν η αρχαία Ελλάδα και τα αγάλματα. Φαντάζομαι θα παρατηρήσατε τις βραδινές couture τουαλέτες που είχαν ξεκάθαρες νότες από την αρχαιότητα. Το απαλό κρεμ του μαρμάρου σε ντραπέ υφάσματα, η φινέτσα της αρχαιοελληνικής αισθητικής και η πρόκληση να την μεταφέρω στη σύγχρονη γυναίκα. Τα denim κομμάτια της συλλογής ήταν ο συνδετικός κρίκος με τον σύγχρονο κόσμο και την αγορά της Αμερικής, μια αγορά που ουσιαστικά γέννησε το denim ύφασμα και συνεχίζει να το αγαπά και να το επιλέγει. Τα τζιν κομμάτια μπορεί να ξεκίνησαν από την εργατική στολή των Αμερικανών, έγιναν όμως αναπόσπαστα κομμάτια μιας ολόκληρης φιλοσοφίας ζωής και μιας στιλιστικής ανεξαρτησίας. Με αυτό το σκεπτικό αποφάσισα να δείξω στην αγορά εκεί την προσέγγιση και τη σύνδεση του δικού μου brand με το συγκεκριμένο ύφασμα.

Η Casual Couture γραμμή της σχεδιάστριας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νεοϋορκέζικου κοινού.

Σε παλαιότερη συνέντευξη σας είχατε αναφέρει ότι αντλείται σχεδιαστική τροφή μέσα από τα όνειρα σας. Το βράδυ μετά την επιτυχημένη επίδειξη μόδας τι ονειρευτήκατε;

Πράγματι έτσι είναι! Το vibe, η ενέργεια, οι ρυθμοί της Νέας Υόρκης αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για εμένα. Με γέμισαν με υπέροχες παραστάσεις που μετά ονειρεύτηκα σε μορφή σχεδίων. Η πόλη αυτή σου δίνει τον παλμό της αγοράς και σου «μαρτυρά» με τον δικό της τρόπο τι πρέπει να προσφέρεις στον κόσμο με την επόμενη συλλογή.

Το ντένιμ μετατρέπεται σε couture στα χέρια της Βικτώριας Καρατζά.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα εκεί;

Πιστεύω ότι πρέπει να ζυγίσω πολύ καλά όλες τις πιθανότητες, που μου προσφέρονται, ώστε να επιλέξω τα σωστά βήματα για την εταιρεία μου σε αυτή την τεράστια αγορά.

Δημιουργία με την υπογραφή VICKAY

Μετά την παρουσία σας εκεί τι άλλο να περιμένουμε;

Θα παρουσιάσω μια νέα συλλογή, τη Resort, στην Εβδομάδα Μόδας στην Αθήνα. Εξάλλου από εκεί ξεκίνησαν όλα, μετά το υπέροχο βραβείο που κέρδισα πέρυσι. Στη συλλογή Resort θα παρουσιάσω σύνολα με μοναδικές Casual Couture τεχνικές που αναδεικνύουν το γυναικείο σώμα και προσδίδουν ανεπιτήδευτη θηλυκότητα μέσα από μινιμαλιστικές γραμμές.

Αναμένουμε λοιπόν έως τις 12 – 15 Νοεμβρίου, όπου θα διεξαχθεί η Εβδομάδα Μόδας στην Αθήνα.

Ναι, κι εύχομαι να έχει επιτυχία και η Resort συλλογή. Σας ευχαριστώ.