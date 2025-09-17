Ανέκαθεν τα περιποιημένα χέρια ήταν δείγμα ευμάρειας, κομψότητας και καλοζωϊας. Το να έχει μια γυναίκα, αλλά κι ένας άντρας, περιποιημένα χέρια, μαρτυρούσε την ποιότητα της καθημερινότητάς του. Μια ολοκληρωμένη περιποίηση ολοκληρωνόταν με το σωστό μήκος και καθάρισμα των νυχιών. Αποτελούσε την απόλυτη πινελιά των ευγενών, ένα ακόμα στοιχείο που τους έκανε να ξεχωρίζουν από εκείνους που καταπιάνονταν με χειρωνακτικές εργασίες.

Τα ινστιτούτα αισθητικής άκρων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Σήμερα τα περιποιημένα χέρια και νύχια εξακολουθούν να προσθέτουν πόντους υπεροχής στην εμφάνιση, αλλά δεν είναι πια προνόμιο μόνο των ευγενών. Η εξελιγμένη τεχνολογία μας επιτρέπει να φτιάχνουμε με επαγγελματική ακρίβεια τα νύχια μας και να τα διατηρούμε για πολύ καιρό, ακόμα κι αν καταπιανόμαστε με αμέτρητες δουλειές. Τα κέντρα αισθητικής άκρων, τα λεγόμενα σε αργκό νυχάδικα, είναι πάντα γεμάτα κόσμο έτοιμο να δοκιμάσει τις τελευταίες τάσεις σε χρώματα και σχήματα νυχιών. Κι όλα έτρεχαν με ταχείς ρυθμούς μέχρι πριν από λίγες ημέρες, όπου ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαγόρευση για λόγους υγείας των βερνικιών που περιέχουν TPO, ένα βασικό συστατικό που λειτουργεί ως φωτοκινητής για να σκληρύνει και να στεγνώσει το υλικό πάνω στο νύχι.

Τι είναι το TPO

Είναι η ουσία Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως οξείδιο της διφαίνυλο (2,4,6 τριμεθυλοβενζούλο) φωσφίνης. Πρόκειται για ένα τοξικό συστατικό που εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στα βερνίκια νυχιών είτε πρόκειται για τεχνική με τζελ, ακρυλικό ή ημιμόνιμο μανικιούρ-πεντικιούρ. Το TPO βοηθά το υλικό που τοποθετείται στο νύχι να πολυμερίζεται κάτω από τις λάμπες UV ή LED.

Έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ανακοινώσεις το TPO δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν, καθώς διαταράσσει τις ορμόνες, μπορεί να ερεθίσει δέρμα και μάτια, είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και επιβλαβές για το περιβάλλον.

Τεχνική της αισθητικού άκρων Κατερίνα Μιχαήλ

Πως αντέδρασαν οι επαγγελματίες

Μιλήσαμε με την αισθητικό άκρων, κα Κατερίνα Μιχαήλ, η οποία μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά και τι πρέπει να ελέγχουμε όταν επισκεπτόμαστε κέντρα αισθητικής άκρων. Όπως η ίδια μας είπε από τη στιγμή που βγήκε η ευρωπαϊκή ανακοίνωση, όλοι οι επαγγελματίες υποχρεώθηκαν να σταματήσουν τη χρήση βερνικιών με TPO και αναζήτησαν άλλα που δεν περιέχουν το συγκεκριμένο συστατικό. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες καλλυντικών που έβγαζαν βερνίκια χωρίς TPO. Τώρα σε αυτή τη διαδικασία μπήκαν και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις οδηγίες της Ε.Ε. Φυσικά, τονίζει η κα Μιχαήλ, αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα στη συγκεκριμένη αγορά, καθώς πολλοί επαγγελματίες είχαν αγοράσει μεγάλες ποσότητες βερνικιών με TPO μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να προετοιμάσουν το εμπόρευμά τους για την αυξημένη ζήτηση παροχής υπηρεσιών του φθινοπώρου. Αποτέλεσμα; Σε πολλά κέντρα αισθητικής το 80% του εμπορεύματος αποσύρθηκε δημιουργώντας μεγάλη οικονομική ζημιά στους επαγγελματίες.

Τα εντυπωσιακά νύχια λειτουργούν σαν στολίδια στα χέρια μας

Πως μπορεί να ξέρει η πελάτισσα αν περιέχει το βερνίκι της TPO;

Πολύ απλά εξηγεί η αισθητικός άκρων, θα πρέπει να απαιτεί από την επαγγελματία να δει τα συστατικά του προϊόντος. Πάνω στα βερνίκια θα πρέπει να αναγράφεται το TPO free. Όπως όμως τονίζει η κα Μιχαήλ, δεν πρέπει να υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, καθώς όλοι οι αισθητικοί άκρων έχουν συμμορφωθεί με τις οδηγίες, μια κι έχουν ξεκίνησαν αυστηροί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η μη χρήση του συγκεκριμένου υλικού.

Εκτός από το TPO υπάρχει κι ένα συστατικό «αδερφάκι» το οποίο ονομάζεται TPO L και δεν έχει απαγορευτεί, μια και θεωρείται πολύ χαμηλού κινδύνου. Στο μικροσκόπιο τώρα του ευρωπαϊκού οργανισμού υγείας ερευνάται κι ένα άλλο συστατικό το HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate), ένα μονομερές που επίσης βοηθάει στην συγκόληση και στη διάρκεια του βερνικιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην Ευρώπη προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση με αυτή την αλλαγή, στην Αμερική συνεχίζεται κανονικά η χρήση προϊόντων με TPO.

